Как согреться зимой: пять простых упражнения от полярного исследователя

Для тех кому упражнения делать сложно также есть вариант

Зимой часто холод пробирает до костей и хочется размяться, чтобы разогнать кровь. Многие эксперты советуют делать легкие упражнения даже дома, чтобы не мерзнуть.

В блоге Outside приводят рекомендации полярного исследователя Эрика Ларсена, который много путешествовал по Антарктиде. Он советует есть, одеваться слоями и двигаться при холоде, но не потеть, чтобы не охладиться еще больше. Если у вас замерзла только какая-то часть тела, упражнения можно делать направленными на нее. Стоит помнить, что при сильных морозах мышцы могут "задубеть" и сразу начинать максимальную активность не стоит.

Упражнения для согрева зимой

Махи руками. Их есть три вида: скрещивая перед собой и разводя широко в стороны, по кругу как ветряная мельница или имитируя движения конькобежца или лыжника по бокам от себя.

Пожимание плечами. Поднимайте плечи к ушам и опускайте вниз.

Махи ногами. Можно стать на одну ногу и качать второй взад-вперед, а можно делать отдельные махи в стороны и назад.

Звездочка. Прыжки, когда ноги расставляются в сторону, а руками делают махи в сторону и вверх.

Приседания. Сделайте вид, что вы должны сесть на стул, тело немного наклоните вперед для баланса.

Если активные упражнения вам не по плечу — легкая пробежка или танец помогут согреться, рассказывает исследователь. Для более подготовленных спортсменов частью разогрева на холоде могут стать берпи — упражнения с прыжками и отжиманиями. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подобрать одежду для выхода на улицу в холод.