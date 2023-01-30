Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Стрельцы будут править балом, а Козероги могут воплотить свои мечты

Разобрались, какие сюрпризы готовит начало февраля

Начало последнего месяца зимы многим принесет перемены в жизни и карьерные успехи, однако некоторым наоборот стоит быть осторожными.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Король пентаклей

В ближайшую неделю Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.

Телец — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Близнецы — перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Рак — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Лев — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этими днями, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Дева — Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Весы — перевернутые Влюбленные

В ближайшие дни Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Скорпион — Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачной неделя выдастся на профессиональном фронте.

Стрелец — Императрица

Эта карта говорит, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться, с помощью любви и нежности Вы успешно будете править балом. В ближайшую неделю Вы можете любить и быть любимы, наслаждаться радостями близости.

Козерог — Звезда

На неделе будет легко реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Водолей — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. На этой неделе у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Рыбы — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Также "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на этой неделе.