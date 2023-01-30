Чем смазать кожаную обувь зимой, чтобы она не потрескалась: можно обойтись без дорогого крема

Соблюдайте простые правила, и ваши сапоги и ботинки будут в идеальном состоянии

В зимний период обуви приходится уделять особое внимание. Важно, чтобы ботинки были водонепроницаемыми и не скользили. Если же ваши сапоги сделаны из кожи, то тут нужно учесть ряд нюансов. Этот материал требует определенного ухода, иначе обувь может потрескаться в условиях низких температурах и в результате испортиться.

Один из важнейших этапов в уходе за кожаной обувью — увлажнение. И необязательно тратить деньги на дорогостоящие обувные средства из магазина. Простые лайфхаки с подручными альтернативами справятся с задачей великолепно, передает "24 канал".

Чем увлажнить обувь из кожи зимой, чтобы она не трескалась? Вам понадобятся жирные средства, они защитят поверхность от мороза. Если под рукой нет специального крема или геля для кожаной обуви, то воспользуйтесь альтернативными продуктами. Это могут быть кремы для рук на масляной основе, растительное масло или вазелин, к примеру.

Кроме того, не стоит отправлять кожаную обувь в стиральную машину. Очищайте сапоги вручную, используя мягкую тряпку и щадящие моющие средства.

В случае, когда ботинки покрылись пятнами от соли, что часто бывает зимой, следуйте действенному лайфхаку. Все, что вам нужно, вода и уксус. Что нужно делать, чтобы очистить кожаную обувь от соли:

Смешайте несколько столовых ложек уксуса и стакан воды.

Смочите этим раствором тряпку и аккуратно протрите поверхность обуви. Втирать смесь ни в коем случае не нужно.

Несколько раз протрите сапоги другой тряпкой, смоченной в чистой воде.

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