Популярный фастфуд, который легко повторить дома: самый простой рецепт корн-догов
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За громким названием стоит обычная сосиска в тесте, однако само тесто — необычное, поэтому блюдо и приобретает бешеную популярность
Корн-дог – это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле. Эта вкусняшка — что-то вроде сосиски в тесте в стиле кукурузы, разновидность хот-дога. Готовить его, как и сочные бургеры, начали в США.
Сегодня поделимся с вами отличным рецептом, по которому приготовить вкусный домашний фастфуд сможет любой желающий. Для этого вкусного блюда понадобится совсем немного ингредиентов и немного терпения, ведь корн-доги нужно будет зажарить в масле, передает кулинарный телеграм-канал "Мамины рецепты".
Ингредиенты:
- кукурузная мука — 100 г
- пшеничная мука — 100 г
- разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой
- соль — ½ ч.л.
- сахар – 1 ч.л. с горкой
- яйцо – 1 шт.
- молоко — 170 мл
- панировочные сухари
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
- Для начала соединяем сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Добавляем яйцо и молоко, и снова перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым. Переводим его в удобную глубокую посуду.
- Сосиски нанизываем на шпажки, их можно разрезать на две части, но это не обязательно.
- Окунаем сосиску в тесто, даем хорошо стечь лишнему тесту, а затем присыпаем сверху панировочными сухарями.
- Обжариваем несколько минут в хорошо разогретом масле на среднем огне.
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