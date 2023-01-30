Укр

Популярный фастфуд, который легко повторить дома: самый простой рецепт корн-догов

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это блюдо не так давно пришло к нам из США
Это блюдо не так давно пришло к нам из США. Фото lifehacker

За громким названием стоит обычная сосиска в тесте, однако само тесто — необычное, поэтому блюдо и приобретает бешеную популярность

Корн-дог – это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле. Эта вкусняшка — что-то вроде сосиски в тесте в стиле кукурузы, разновидность хот-дога. Готовить его, как и сочные бургеры, начали в США.

Сегодня поделимся с вами отличным рецептом, по которому приготовить вкусный домашний фастфуд сможет любой желающий. Для этого вкусного блюда понадобится совсем немного ингредиентов и немного терпения, ведь корн-доги нужно будет зажарить в масле, передает кулинарный телеграм-канал "Мамины рецепты".

Ингредиенты:

  • кукурузная мука — 100 г
  • пшеничная мука — 100 г
  • разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой
  • соль — ½ ч.л.
  • сахар – 1 ч.л. с горкой
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко — 170 мл
  • панировочные сухари
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Для начала соединяем сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем.
  2. Добавляем яйцо и молоко, и снова перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым. Переводим его в удобную глубокую посуду.
  3. Сосиски нанизываем на шпажки, их можно разрезать на две части, но это не обязательно.
  4. Окунаем сосиску в тесто, даем хорошо стечь лишнему тесту, а затем присыпаем сверху панировочными сухарями.
  5. Обжариваем несколько минут в хорошо разогретом масле на среднем огне.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с картофелем перед жаркой – это просто идеальный рецепт картофеля фри! Блюдо будет хрустящим и аппетитным, потому что, зная об этом лайфхаке, вы не дадите картофелю развалиться еще на этапе приготовления.

Теги:
#Рецепт #Фастфуд #Хот-дог