Популярный фастфуд, который легко повторить дома: самый простой рецепт корн-догов

За громким названием стоит обычная сосиска в тесте, однако само тесто — необычное, поэтому блюдо и приобретает бешеную популярность

Корн-дог – это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле. Эта вкусняшка — что-то вроде сосиски в тесте в стиле кукурузы, разновидность хот-дога. Готовить его, как и сочные бургеры, начали в США.

Сегодня поделимся с вами отличным рецептом, по которому приготовить вкусный домашний фастфуд сможет любой желающий. Для этого вкусного блюда понадобится совсем немного ингредиентов и немного терпения, ведь корн-доги нужно будет зажарить в масле, передает кулинарный телеграм-канал "Мамины рецепты".

Ингредиенты:

кукурузная мука — 100 г

пшеничная мука — 100 г

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой

соль — ½ ч.л.

сахар – 1 ч.л. с горкой

яйцо – 1 шт.

молоко — 170 мл

панировочные сухари

масло для обжаривания

Способ приготовления:

Для начала соединяем сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и молоко, и снова перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым. Переводим его в удобную глубокую посуду. Сосиски нанизываем на шпажки, их можно разрезать на две части, но это не обязательно. Окунаем сосиску в тесто, даем хорошо стечь лишнему тесту, а затем присыпаем сверху панировочными сухарями. Обжариваем несколько минут в хорошо разогретом масле на среднем огне.

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