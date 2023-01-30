Помогут согреться в квартире: три оригинальных способа создания свечей своими руками

С помощью свечей можно согреться в периоды, когда дома нет отопления

Из-за массированных обстрелов, которые совершают оккупанты, украинцы вынуждены довольно часто оставаться без света и отопления. В таких случаях нужно находить альтернативные источники света и тепла. Одним из них является обыкновенная свеча. А сделать ее можно своими руками быстро и без особых затрат.

Свечи помогают не только оставаться со светом в периоды его отключения, но и не замерзнуть, поскольку они способны обогревать помещение, передает УНИАН. В случае, если у вас не оказалось свечей дома, их можно сделать самому буквально из того, что есть под рукой.

О нескольких способах создания свечей рассказал биохимик Глеб Репич.

Свеча из мыла

Материалы:

брусок хозяйственного или косметического мыла;

уксус;

фитиль.

Как сделать:

мыло нужно натереть на терке, а затем высыпать в горячую воду и мешать, пока оно полностью не растворится;

затем нужно влить в раствор уксус;

полученную жидкость перелить в форму и вставить фитиль;

дождаться пока масса загустеет и можно поджигать свечу.

Свеча из старой свечи

Материалы:

старые свечи, парафин или воск;

полоска скотча;

огнеупорная емкость;

сосуд для плавления воска;

фитиль или кусочек ваты.

Как сделать:

воск/парафин/старую свечу нужно растопить на водяной бане, кастрюле или микроволновке, постоянно помешивая и сделав минимальный нагрев;

в емкости для будущей свечи полоской скотча в центре нужно закрепить подставку с фитилем;

залить расплавленный воск в емкость, придерживая фитиль, чтобы он не наклонялся;

подождать пока свеча застынет и затем ее можно поджигать.

Свеча на растительном масле

Материалы:

жестяная банка;

вата;

растительное масло.

Как сделать

у банки следует отрезать дно, чтобы осталось примерно 2-3 см краев. Вырезать нужно так, чтобы остался "язычок", который затем нужно будет согнуть и завернуть внутрь.

вату нужно свернуть в форме фитиля и закрепить на изгибе "язычка";

налить масло в форму, выжать фитиль и можно поджигать свечу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отличным способом оставаться в тепле во время отключения отопления является создание самодельного обогревателя. К примеру, его можно создать из жестяной банки и еще нескольких простых материалов. Он подойдет не только для обогрева помещения, но еще и для разогрева еды.