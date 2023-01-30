Помогут согреться в квартире: три оригинальных способа создания свечей своими руками
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С помощью свечей можно согреться в периоды, когда дома нет отопления
Из-за массированных обстрелов, которые совершают оккупанты, украинцы вынуждены довольно часто оставаться без света и отопления. В таких случаях нужно находить альтернативные источники света и тепла. Одним из них является обыкновенная свеча. А сделать ее можно своими руками быстро и без особых затрат.
Свечи помогают не только оставаться со светом в периоды его отключения, но и не замерзнуть, поскольку они способны обогревать помещение, передает УНИАН. В случае, если у вас не оказалось свечей дома, их можно сделать самому буквально из того, что есть под рукой.
О нескольких способах создания свечей рассказал биохимик Глеб Репич.
Свеча из мыла
Материалы:
- брусок хозяйственного или косметического мыла;
- уксус;
- фитиль.
Как сделать:
- мыло нужно натереть на терке, а затем высыпать в горячую воду и мешать, пока оно полностью не растворится;
- затем нужно влить в раствор уксус;
- полученную жидкость перелить в форму и вставить фитиль;
- дождаться пока масса загустеет и можно поджигать свечу.
Свеча из старой свечи
Материалы:
- старые свечи, парафин или воск;
- полоска скотча;
- огнеупорная емкость;
- сосуд для плавления воска;
- фитиль или кусочек ваты.
Как сделать:
- воск/парафин/старую свечу нужно растопить на водяной бане, кастрюле или микроволновке, постоянно помешивая и сделав минимальный нагрев;
- в емкости для будущей свечи полоской скотча в центре нужно закрепить подставку с фитилем;
- залить расплавленный воск в емкость, придерживая фитиль, чтобы он не наклонялся;
- подождать пока свеча застынет и затем ее можно поджигать.
Свеча на растительном масле
Материалы:
- жестяная банка;
- вата;
- растительное масло.
Как сделать
- у банки следует отрезать дно, чтобы осталось примерно 2-3 см краев. Вырезать нужно так, чтобы остался "язычок", который затем нужно будет согнуть и завернуть внутрь.
- вату нужно свернуть в форме фитиля и закрепить на изгибе "язычка";
- налить масло в форму, выжать фитиль и можно поджигать свечу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отличным способом оставаться в тепле во время отключения отопления является создание самодельного обогревателя. К примеру, его можно создать из жестяной банки и еще нескольких простых материалов. Он подойдет не только для обогрева помещения, но еще и для разогрева еды.