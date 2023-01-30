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Помогут согреться в квартире: три оригинальных способа создания свечей своими руками

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как сделать свечи своими руками Новость обновлена 30 января 2023, 18:10
Как сделать свечи своими руками. Фото Pixabay

С помощью свечей можно согреться в периоды, когда дома нет отопления

Из-за массированных обстрелов, которые совершают оккупанты, украинцы вынуждены довольно часто оставаться без света и отопления. В таких случаях нужно находить альтернативные источники света и тепла. Одним из них является обыкновенная свеча. А сделать ее можно своими руками быстро и без особых затрат.

Свечи помогают не только оставаться со светом в периоды его отключения, но и не замерзнуть, поскольку они способны обогревать помещение, передает УНИАН. В случае, если у вас не оказалось свечей дома, их можно сделать самому буквально из того, что есть под рукой.

О нескольких способах создания свечей рассказал биохимик Глеб Репич.

Свеча из мыла

Материалы:

  • брусок хозяйственного или косметического мыла;
  • уксус;
  • фитиль.

Как сделать:

  • мыло нужно натереть на терке, а затем высыпать в горячую воду и мешать, пока оно полностью не растворится;
  • затем нужно влить в раствор уксус;
  • полученную жидкость перелить в форму и вставить фитиль;
  • дождаться пока масса загустеет и можно поджигать свечу.

Свеча из старой свечи

Материалы:

  • старые свечи, парафин или воск;
  • полоска скотча;
  • огнеупорная емкость;
  • сосуд для плавления воска;
  • фитиль или кусочек ваты.

Как сделать:

  • воск/парафин/старую свечу нужно растопить на водяной бане, кастрюле или микроволновке, постоянно помешивая и сделав минимальный нагрев;
  • в емкости для будущей свечи полоской скотча в центре нужно закрепить подставку с фитилем;
  • залить расплавленный воск в емкость, придерживая фитиль, чтобы он не наклонялся;
  • подождать пока свеча застынет и затем ее можно поджигать.

Свеча на растительном масле

Материалы:

  • жестяная банка;
  • вата;
  • растительное масло.

Как сделать

  • у банки следует отрезать дно, чтобы осталось примерно 2-3 см краев. Вырезать нужно так, чтобы остался "язычок", который затем нужно будет согнуть и завернуть внутрь.
  • вату нужно свернуть в форме фитиля и закрепить на изгибе "язычка";
  • налить масло в форму, выжать фитиль и можно поджигать свечу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отличным способом оставаться в тепле во время отключения отопления является создание самодельного обогревателя. К примеру, его можно создать из жестяной банки и еще нескольких простых материалов. Он подойдет не только для обогрева помещения, но еще и для разогрева еды.

Теги:
#Зима #своими руками #Свеча #Лайфхак #DIY #Отключение света