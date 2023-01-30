Будет сильно "штормить": даты мощных магнитных бурь в феврале

Затяжные магнитные бури ожидаются ближе к середине февраля

На протяжении всего января 2023 года Землю атаковали магнитные бури и следующий месяц, судя по прогнозам, также сулит такими космическими "подарками". Некоторые "удары" и вовсе будут затяжными.

Так, по данным сайта Meteoagent, которые основаны на информации спутниковых систем, следующий месяц будет не простым для метеозависимых людей. С самого начала и практически до конца месяца геомагнитное поле нашей планеты будет будет подвержено солнечной активности.

В самый первый день месяца начнется из вспышки на Солнце, которая принесет нам магнитную бурю средней активности. Другие эпизоды космического шторма произойдут:

7-10 февраля;

19-21 февраля.

К-индекс магнитных бурь ожидается на уровне 4 баллов. К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9, где 9 – самый высокий показатель.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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