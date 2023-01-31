В любую погоду, и даже зимой: быстрый и эффективный лайфхак, как высушить одежду за полчаса

Способ, который позволит обеспечить быструю и эффективную сушку даже зимой

Зимой сушить белье более утомительно, ведь в холодную и дождливую погоду одежда высыхает с трудом и очень долго. Однако есть несколько хитрых способов, как ускорить этот процесс. И об одном из них мы хотим рассказать вам сегодня.

Благодаря этой технике сушка зимой или осенью больше не будет для вас проблемой, пишет портал santeplus. Для быстрой сушки вам понадобится только махровое полотенце.

Как высушить одежду за 30 минут

Чтобы избежать необходимости ждать несколько дней, чтобы высушить одежду, метод полотенца, безусловно, ваш союзник. Для этого достаньте вещи из стиральной машины и заверните их в большое чистое мягкое полотенце. Банное полотенце работает просто отлично. Не кладите слишком много вещей в полотенце. Начните с двух или трех предметов одежды и повторите ту же операцию для других предметов.

Затем плотно прижмите полотенце, чтобы помочь ему высохнуть. Таким образом, он быстро высушит вещи, впитав оставшуюся в них влагу. Учитывая эффективность метода и его простоту, он очень удобен, когда вам нужно сушить одежду в помещении. Если вы чувствуете, что они еще недостаточно высохли, вы можете обдуть феном, стараясь не подносить устройство слишком близко к изделию.

Раньше мы также рассказывали, почему зимой одежду лучше сушить на морозе, а не в доме. Этим секретным лайфхаком пользовались еще наши бабушки — раньше хозяйки планировали "большую стирку" именно перед наступлением морозов, и неспроста.