Любовный гороскоп Таро на февраль: Весов накроет волна страсти, а Рыб может ждать предложение
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У многих сейчас трудности в отношениях, но почти всё можно исправить
Ко Дню святого Валентина в 2023 году многие еще могут успеть наладить отношения в паре или же завязать новый роман.
На это указывает расклад по картам Таро, который выпал для всех знаков Зодиака на последний месяц зимы.
Овен — Отшельник
В любовных раскладах Отшельник может иметь два разных значения: что Вам сейчас больше нужно уединение, чем партнер, или же что отношения в Вашей паре вышли на спокойный стабильный уровень супругов, готовящихся отмечать серебряную свадьбу.
Телец — Тройка мечей
Еще эта карта называется "Владыка печали" или "Боль". Если Вы одиноки, то пока так и не сможете найти свою половинку. Если Вы имеете пару, то приготовьтесь к непростому периоду в отношениях, может дойти и до разрыва.
Близнецы — перевернутая Восьмерка мечей
Если у Вас были проблемы с выстраиванием отношений с партнером, кто-то в паре тянул одеяло на себя, то в феврале это может измениться, кто-то может уступить ради примирения.
Рак — пустая карта
В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, грядущие события еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.
Лев — перевернутая Верховная жрица
В этом положении карта указывает, что в феврале Ваша интуиция и восприятие будут затуманены и возникнуть проблемы с сопереживанием людям, — это весьма негативно скажется и на личных отношениях.
Дева — Десятка жезлов
В Ваших отношениях кто-то может подавлять волю другого, может доходить до грубости и оскорблений, при этом второму не будет хватать мужества разобраться с ситуацией. Обратитесь за советом к близкому родственнику, — это может помочь принять верное решение, разорвать отношения или вывести их на новый уровень.
Весы — Сила
Эта карта обещает Вам насыщенный и чувственный месяц, — возможно, поймаете волну страсти с партнером или заведете интрижку. Готовьтесь к успешному свиданию и/или признанию в любви.
Скорпион — перевернутый Туз мечей
Эта карта предупреждает, что в феврале у Вас будет перебор с эмоциями, что будет мешать трезво оценивать ситуацию и навредит отношениям. Возможна беременность в конце зимы, — она может быть тяжелой и нежеланной.
Стрелец — перевернутая Пятерка пентаклей
У Вас может быть непростой период в отношениях, но в этом положении карта указывает, что все разрешимо, если Вы сами этого, конечно, захотите.
Козерог — перевернутый Паж пентаклей
В этом положении карта предупреждает, что в феврале Вы можете страдать от недостатка уважения в отношениях, также ребром встанет вопрос планирования совместного бюджета. Возможна непростая беременность.
Водолей — перевернутая Четверка жезлов
Ваш партнер по каким-то причинам может утаивать свои настоящие намерения и быть неудовлетворенным бытом, и лучше найти время сесть и поговорить по душам, чтобы разрешить все недомолвки.
Рыбы — Тройка кубков
В феврале Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, возможно предложение или желанная беременность.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.