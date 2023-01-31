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Любовный гороскоп Таро на февраль: Весов накроет волна страсти, а Рыб может ждать предложение

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на февраль 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на февраль 2023. Фото telegraf.com.ua

У многих сейчас трудности в отношениях, но почти всё можно исправить

Ко Дню святого Валентина в 2023 году многие еще могут успеть наладить отношения в паре или же завязать новый роман.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал для всех знаков Зодиака на последний месяц зимы.

Вот какие карты выпали

Овен — Отшельник

В любовных раскладах Отшельник может иметь два разных значения: что Вам сейчас больше нужно уединение, чем партнер, или же что отношения в Вашей паре вышли на спокойный стабильный уровень супругов, готовящихся отмечать серебряную свадьбу.

Телец — Тройка мечей

Еще эта карта называется "Владыка печали" или "Боль". Если Вы одиноки, то пока так и не сможете найти свою половинку. Если Вы имеете пару, то приготовьтесь к непростому периоду в отношениях, может дойти и до разрыва.

Близнецы — перевернутая Восьмерка мечей

Если у Вас были проблемы с выстраиванием отношений с партнером, кто-то в паре тянул одеяло на себя, то в феврале это может измениться, кто-то может уступить ради примирения.

Рак — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, грядущие события еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Лев — перевернутая Верховная жрица

В этом положении карта указывает, что в феврале Ваша интуиция и восприятие будут затуманены и возникнуть проблемы с сопереживанием людям, — это весьма негативно скажется и на личных отношениях.

Дева — Десятка жезлов

В Ваших отношениях кто-то может подавлять волю другого, может доходить до грубости и оскорблений, при этом второму не будет хватать мужества разобраться с ситуацией. Обратитесь за советом к близкому родственнику, — это может помочь принять верное решение, разорвать отношения или вывести их на новый уровень.

Весы — Сила

Эта карта обещает Вам насыщенный и чувственный месяц, — возможно, поймаете волну страсти с партнером или заведете интрижку. Готовьтесь к успешному свиданию и/или признанию в любви.

Скорпион — перевернутый Туз мечей

Эта карта предупреждает, что в феврале у Вас будет перебор с эмоциями, что будет мешать трезво оценивать ситуацию и навредит отношениям. Возможна беременность в конце зимы, — она может быть тяжелой и нежеланной.

Стрелец — перевернутая Пятерка пентаклей

У Вас может быть непростой период в отношениях, но в этом положении карта указывает, что все разрешимо, если Вы сами этого, конечно, захотите.

Козерог — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в феврале Вы можете страдать от недостатка уважения в отношениях, также ребром встанет вопрос планирования совместного бюджета. Возможна непростая беременность.

Водолей — перевернутая Четверка жезлов

Ваш партнер по каким-то причинам может утаивать свои настоящие намерения и быть неудовлетворенным бытом, и лучше найти время сесть и поговорить по душам, чтобы разрешить все недомолвки.

Рыбы — Тройка кубков

В феврале Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, возможно предложение или желанная беременность.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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