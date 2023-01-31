Как ездить зимой безопасно для себя и других: нюансы, о которых многие забывают

От ответственного отношения водителя зависит безопасность других участников движения

Вождение автомобиля зимой непростая задача. Начиная с правильного прогрева автомобиля, есть множество мелочей, которые важны для комфортного и безопасного вождения.

Портал Outside публикует некоторые нюансы, о которых многие водители забывают во время вождения зимой. Они направлены не только на безопасность конкретного водителя, но и других машин.

Полноприводные системы эффективны при ускорении во время гололеда, но не влияют на длину тормозного пути. Не забывайте про зимние шины — они могут сократить его.

Когда видимость ограничена — во время дождя, тумана или снега, включайте все фары, чтобы машина была максимально заметна.

Протирая стекла от снега не забывайте про боковые, заднее стекло, а также фары. Чем больше на них снега и льда, тем хуже видно из салона авто и тем меньше заметна машина на дороге.

Убирайте снег с крыши и капота. Снег, оставшийся на капоте, может лететь на лобовое стекло, внезапно ослепляя водителя. Снег, оставшийся на крыше, может лететь назад. Если он заледенел, это может повредить автомобили позади вас. Даже если это просто снег, он все равно может стать причиной аварии, летая вокруг.

Выезжайте заранее. Спешка зимой более опасна, ведь вы можете пренебречь этапом очистки машины ради скорости.

Делитесь дорогой. Реагируйте на сигналы других водителей и старайтесь подавать свои заранее, чтобы люди вокруг успели среагировать. Совершая маневр, убедитесь в его безопасности.

Проверьте свое оборудование — исправность аккумулятора, наличие страховки, буксировочных тросов. Лайфхаки с наполнителем для кошачьего туалета полезны, но они не дают 100% гарантии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как завести машину в мороз. Важным также является расход топлива, зимой горючее также можно экономить.