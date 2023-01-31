Прослужит долгие годы и не сломается: главные правила зарядки павербанка

Простые и понятные правила, которые уберегут PowerBank от поломки

Павербанк сейчас — вещь первой необходимости. Если раньше ими преимущественно пользовались те, кто много путешествует, то сейчас – при отключениях света – обойтись без такого гаджета довольно сложно. Особенно учитывая, что современные смартфоны зачастую разряжаются слишком быстро.

Впрочем, покупая павербанк, мало кто задумывается над тем, что нужно внимательно изучить инструкцию и следовать ей. Чтобы внешний аккумулятор прослужил долго и не сломался раньше времени (в среднем они рассчитаны на 500-1000 зарядов), важно заряжать его, соблюдая определенные правила. О них рассказывает NV.

Правила зарядки для павербанка:

Только что купленное устройство нужно зарядить до 100%. Чтобы обеспечить дальнейшую успешную работу павербанка, необходимо в первые дни использования несколько раз зарядить и разрядить его по полной. Старайтесь не заряжать аккумулятор наполовину – это ему вредит. Цикл полной зарядки и разрядки желательно повторить несколько раз сразу после приобретения и больше не возвращаться к таким действиям. Не оставляйте его надолго (как заряженным, так и разряженным) — павербанк должен работать, а не лежать без дела по нескольку недель или даже месяцев. Следите, чтобы адаптер по силе мощности совпадал с павербанком. Если в инструкции к нему указано, что сила тока должна быть 2А, адаптер должен быть такой же мощности. Следите за зарядкой и не оставляйте уже заряженный повербанк подключенным к сети. При зарядке павербанка лучше не подключать к нему гаджеты.

Раньше мы рассказывали, как павербанк может навредить телефону и испортить его батарею и что делать, чтобы этого не произошло. Речь идет о вещах, на которые обязательно следует обратить внимание, выбирая PowerBank.