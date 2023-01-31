Как хранить лимоны, чтобы они не сгнили: хитрость от шеф-повара

Хитрость, чтобы сохранить ваши лимоны свежими больше года

Самый простой способ продлить срок годности продуктов — это с помощью их заморозки. Однако не всегда этот метод хорош, ведь некоторые овощи и фрукты могут утратить свои полезные свойства. Поскольку сегодня мы хотим поговорить именно про лимоны, то им это не страшно. Поэтому заморозка — это один из хороших вариантов сохранить цитрус на дольше. Однако так их "хватит" лишь на четыре месяца.

Благодаря лайфхаку, о котором мы расскажем далее, можно закупиться лимонами в очень большом количестве, и подготовить их для использования в течение всего года, пишет портал santeplus. Стоит отметить, что таким методом пользуются многие шеф-повара.

Как сохранить лимоны свежими на дольше

Возьмите консервную банку нужной вам емкости в зависимости от размера и количества цитрусовых, которые нужно сохранить.

Вымойте цитрусы и отрежьте им концы.

Разрежьте их на половинки, затем на четвертинки.

Посолите чайной ложкой соли, не более.

Добавьте на дно десять горошин перца, лавровый лист, веточки тимьяна и лимонный сок.

Накройте крышкой и закройте! Вот и все, ваши лимоны готовы храниться целый год!

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