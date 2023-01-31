Ясновидящие от рождения: знаки Зодиака с непревзойденной интуицией, чьим словам можно верить

Они тонко чувствуют то, что от других обычно скрыто за семью замками

Вы можете воспринимать интуицию как нечто сверхъестественное или как нормальное состояние человека. Слышащих свой внутренний голос называют счастливцами, ведь они способны "предвидеть" неприятности и могут легко найти выход из проблемной ситуации.

Астрологи говорят, что уровень интуиции зависит от знака Зодиака и наиболее развит он у трех представителей зодиакального круга. Речь идет о Скорпионах, Стрельцах и Рыбах, на слова которых вы можете положиться в кризисной ситуации, информирует Ukr.Media.

Скорпион

Скорпион очень тонко чувствует, о чем думает другой человек — он умеет считывать эмоции как сканер. Его интуиция порой просто поражает: пока на небе светит солнце, Скорпион под удивленные взгляды друзей упаковывает в сумочку зонт, а когда через час стоит стена из дождя, просто таинственно улыбается. Эти люди могут предсказать кризис еще на начальном этапе, поэтому часто принимают кардинальные решения и заранее бьют в колокола, чтобы мобилизовать совместные усилия. Если к ним прислушаться, проблем можно избежать, как это делает сам Скорпион.

Стрелец

У Стрельца есть все, что нужно, чтобы считаться одним из обладателей лучшей интуиции, однако применять его он не привык. Этому знаку Зодиака под силу предусматривать даже природные катаклизмы и результаты футбольных матчей, но для этого нужно поработать над своим природным потенциалом. Не закрывайтесь от своих способностей – они очень полезны и могут послужить хорошим целям. Главное – доверяйте себе и своим ощущениям.

Рыбы

Для духовных Рыб это правило работает всегда: "Я чувствую, поэтому я существую". Интуитивные Рыбы способны предсказывать определенные вещи во сне и могут понять некоторые значимые события, которые другие просто проигнорируют. У них очень сильное подсознание, часто помогающее находить выход из сложных ситуаций. Если Рыбам удастся достичь гармонии с собой, то со временем им удается вообще избегать в жизни нежелательных ситуаций и сценариев. Кстати, их слову можно верить: если не знаете, как поступить, спросите у этого знака Зодиака — ответ может вам не понравиться, зато это будет иметь все шансы стать лучшим решением в вашей жизни.

Раньше мы рассказывали о самых меркантильных знаках Зодиака. Они обычно выбирают деньги, а не любовь. Если у представителей этих зодиакальных созвездий назревают новые отношения, прежде всего они заглянут в кошелек вероятного партнера, а только после этого будут принимать какое-то решение.