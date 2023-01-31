Почти как "Шуба", но со шпротами: рецепт очень интересного и сытного салата с овощами

Если подготовить заранее все ингредиенты, то салат готовится за 10 мин

Оригинальный салат со шпротами и овощами вместо традиционной Шубы — это очень неплохой вариант обновить свою книгу рецептов. По составу ингредиентов он напоминает классическую селедку под шубой, однако этот вариант блюда требует гораздо меньше времени на приготовление, а стандартная рыба заменяется консервой.

Интересным рецептом "Шубы по-новому" делится сайт receptisalatov. Авторы отмечают, что овощи для салата можно запечь в духовке, отварить, приготовить на пару или же в микроволновке – как вам захочется, вкус салата это точно не испортит. Затем останется только натереть все составляющие и сформировать блюдо, смазывая каждый слой салата майонезом.

Ингредиенты:

Консервированные шпроты — 240 г (1 банка)

Свекла — 470 г

Морковь — 250 г

Картофель — 630 г

Лук репчатый — 100 г

Яйцо куриное – 5 шт.

Майонез — 100 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца и остудите до комнатной температуры. Почистите и все потрите на большой терке. Разложите ингредиенты по разным тарелкам, чтобы они не перемешались. Салат нужно будет выкладывать слоями. На самое дно салатника выложите половину тертого картофеля. Сверху нанесите тонкую сеточку из майонеза. Далее следует слой лука. Ее нужно очистить от шелухи и нарезать мелким кубиком. Майонез здесь не нужен! Можно разве что немного подсолить лук или взять предварительно замаринованный (ранее мы делились простым лайфхаком, как быстро замариновать лук на салат без кипятка). Теперь выкладываем шпроты: сливаем масло и разминаем рыбку вилкой прямо в банке, а затем выкладываем шпроты на лук. Смазываем все майонезом. Натертую морковь равномерно распределяем по всему салатнику, подсаливаем, добавляем немного черного перца – себе по вкусу. Тогда смазываем этот слой майонезом. Теперь снова очередь картофеля: выкладываем оставшуюся половину и делаем майонезную сеточку. Отваренные вкрутую куриные яйца, уже натертые на большой терке, выкладываем новым слоем. Солим, добавляем майонез. Финальный слой – свекла. Аккуратно раскладываем все натертые запасы овощей и смазываем майонезом.

Готовый салат лучше накрыть крышкой или пищевой пленкой и отправить в холодильник хотя бы на час, чтобы он хорошо настоялся. Позже его можно украсить любой зеленью, которая вам нравится.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить мясо в голубцах, чтобы получилось еще вкуснее. С таким ингредиентом от гостей не будет отбоя!