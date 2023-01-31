Почти как "Шуба", но со шпротами: рецепт очень интересного и сытного салата с овощами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если подготовить заранее все ингредиенты, то салат готовится за 10 мин
Оригинальный салат со шпротами и овощами вместо традиционной Шубы — это очень неплохой вариант обновить свою книгу рецептов. По составу ингредиентов он напоминает классическую селедку под шубой, однако этот вариант блюда требует гораздо меньше времени на приготовление, а стандартная рыба заменяется консервой.
Интересным рецептом "Шубы по-новому" делится сайт receptisalatov. Авторы отмечают, что овощи для салата можно запечь в духовке, отварить, приготовить на пару или же в микроволновке – как вам захочется, вкус салата это точно не испортит. Затем останется только натереть все составляющие и сформировать блюдо, смазывая каждый слой салата майонезом.
Ингредиенты:
- Консервированные шпроты — 240 г (1 банка)
- Свекла — 470 г
- Морковь — 250 г
- Картофель — 630 г
- Лук репчатый — 100 г
- Яйцо куриное – 5 шт.
- Майонез — 100 г
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца и остудите до комнатной температуры. Почистите и все потрите на большой терке. Разложите ингредиенты по разным тарелкам, чтобы они не перемешались.
- Салат нужно будет выкладывать слоями. На самое дно салатника выложите половину тертого картофеля. Сверху нанесите тонкую сеточку из майонеза.
- Далее следует слой лука. Ее нужно очистить от шелухи и нарезать мелким кубиком. Майонез здесь не нужен! Можно разве что немного подсолить лук или взять предварительно замаринованный (ранее мы делились простым лайфхаком, как быстро замариновать лук на салат без кипятка).
- Теперь выкладываем шпроты: сливаем масло и разминаем рыбку вилкой прямо в банке, а затем выкладываем шпроты на лук. Смазываем все майонезом.
- Натертую морковь равномерно распределяем по всему салатнику, подсаливаем, добавляем немного черного перца – себе по вкусу. Тогда смазываем этот слой майонезом.
- Теперь снова очередь картофеля: выкладываем оставшуюся половину и делаем майонезную сеточку.
- Отваренные вкрутую куриные яйца, уже натертые на большой терке, выкладываем новым слоем. Солим, добавляем майонез.
- Финальный слой – свекла. Аккуратно раскладываем все натертые запасы овощей и смазываем майонезом.
Готовый салат лучше накрыть крышкой или пищевой пленкой и отправить в холодильник хотя бы на час, чтобы он хорошо настоялся. Позже его можно украсить любой зеленью, которая вам нравится.
Раньше мы рассказывали, чем можно заменить мясо в голубцах, чтобы получилось еще вкуснее. С таким ингредиентом от гостей не будет отбоя!