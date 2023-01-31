Как повысить уровень влаги зимой без увлажнителя воздуха: четыре простых совета

Для начала вам нужно определить уровень влажности в доме

Сухой воздух в доме зимой не редкость. При норме 45-60% влажности во время отопительного сезона показатели не превышают 5-10%, что вредно для нашего организма.

На портале Prostor рассказали о том, как увлажнить помещение зимой. Не обязательно покупать специальные увлажнители, можно справиться и подручными средствами.

Как определить уровень влажности в помещении

Если у вас нет специального гигрометра, то возьмите стакан воды и охладите его в холодильнике до температуры 3-5 градусов. Затем достаньте, поставьте как можно дальше от батарей и наблюдайте в течение 5 минут. То, как будет таить стакан, поможет определить уровень влажности в помещении.

Если стенки стакана сначала запотели, а через 5 минут высохли – воздух в комнате сухой;

Если через 5 минут стакан остался запотевшим – влажность средняя;

Если на стенках стакана появились ручьи воды – влажность повышена.

Как повысить влажность в помещении и контролировать ее

Намочите полотенце и повесьте его на батарею. По мере того, как ткань будет нагреваться, влага будет испаряться в воздух помещения. Единственный минус — ткань нужно часто менять.

Расставьте по квартире или дому емкости с водой. Главное, ставьте их поближе к батарее или другому источнику тепла. Не забывай регулярно менять воду и мыть емкости.

Комнатные растения также могут увлажнять и ионизировать воздух. Некоторые виды также хорошо очищают и дезинфицируют. Больше всего влаги отдают следующие растения: нефролепис (комнатный папоротник), фикус, драцена, гибискус.

Регулярно проводите влажную уборку в помещении. Влага, которая останется на поверхностях, будет испаряться и напитывать воздух в комнате. Приятным бонусом этого способа станет чистота.

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