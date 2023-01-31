Это убивает ваше авто: как нельзя мыть машину в мороз

Зимой вода может не только замерзнуть на машине, но и повредить кузов

Зимой машину приходится мыть не реже, чем летом. Но, из-за перепадов температур, страдает лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы избежать негативных последствий для вашего авто, нужно знать несколько простых правил.

Об этом рассказали на портале Uamotors. Эксперты не советуют мыть автомобиль при слишком низких или слишком высоких температурах.

Если вы не будете смывать с кузова авто "коктейль" из грязи, влаги, реагентов и прочего, то рискуете весной заметить неприятных "желтых жучков", то есть ржавчину. Держать автомобиль в чистоте необходимо круглый год, а зимой это нужно делать с особой осторожностью.

Специалисты не рекомендуют мыть авто в холодной воде — температура должна быть выше нуля. Это значит, что нельзя мыть авто зимой на открытом воздухе, а значит — мойки самообслуживания под запретом. В противном случае, влага превратиться в тонкий слой льда, повредив краску, уплотнители и другие элементы из пластика. Кроме того, кузов в ледяной пленке сложнее отмыть, а использовать струи высокого давления, чтобы сбить ее, не рекомендуется не только зимой, но и летом.

Если вы пользуетесь губкой, то не переусердствуйте, особенно, если авто недостаточно влажное. После мойки, не забудьте убрать влагу из замков и стыков, иначе она начнет распространятся по кузову, что приведет к нежелательным последствиям. Продувайте петли и корпуса зеркал, дверные проемы и стеклоочистители во избежание замерзания воды в них. Швы лючка топливного бака и стыки дверей багажника тоже следует проверить на наличие подтеков. Остатки воды могут замерзнуть на холоде, приморозив эти элементы автомобиля. Не забывайте, что после мойки авто его следует тщательно просушить.

После того, как вы выехали с мойки, включите в салоне авто рециркуляцию воздуха, чтобы не открывать окна. Перед тем, как оставить чистый автомобиль на улице на ночь, удалите влагу с тормозного механизма. Для этого выжмите педаль тормоза несколько раз, иначе утром можете обнаружить, что ваши тормозные колодки примерзли.

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