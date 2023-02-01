Денежный гороскоп Таро на февраль: дела Стрельцов пойдут в гору, а Раков ждут глобальные перемены

Последний месяц зимы даст некоторым возможность наладить финансовое положение

Украинцы переживают одну из самых тяжелых зим в истории, что не могло не сказаться на финансах, — однако некоторые все же смогут в преддверии весны наладить свои дела.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на февраль 2023 года.

Вот такие карты выпали в раскладе на этот месяц:

Овен — перевернутая Десятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в феврале возможны проблемы на работе, финансовые потери, задержки в выплате зарплаты.

Телец — перевернутая Десятка мечей

В феврале у Вас могут быть трудности и может казаться, что всё потеряно, однако вскоре ситуация обещает измениться, — Вы всё преодолеете.

Близнецы — Влюбленные

В последний месяц зимы Вы можете получить финансовую поддержку со стороны, — от партнера, знакомого или супруга.

Рак — Смерть

В феврале у Вас могут случиться глобальные перемены в финансовом положении, — однако перемены могут быть как положительными, так и наоборот негативными. Старые методы заработка могут стать бесперспективными, надо будет искать новые.

Лев — Королева кубков

В вопросе денег Вы будете чувствовать себя спокойно и уютно, а к решению финансовых вопросов подходить скорее интуитивно, чем рационально, — такой подход может быть излишне наивен, потому не пренебрегайте помощью.

Дева — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы будете склонны к склочности, деспотизму и агрессии в феврале, что не пойдет на пользу деловой сфере. Постарайтесь быть мягче.

Весы — Десятка жезлов

Карта указывает, что в последний месяц зимы Вы будете обеспокоены финансами и жилищным вопросом. Может быть непросто, но решение уже близко.

Скорпион — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта говорит, что деньги будут уходить от Вас в феврале, в профессиональной деятельности не будет везти. Совет на ближайшее время, — больше спите, пересмотрите взгляды на жизнь, извинитесь перед тем, кого обидели, и возможно получится взять себя в руки.

Стрелец — Шестерка кубков

В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.

Козерог — Мир

В конце зимы Вы можете благополучно решить все финансовые вопросы, достичь изобилия и процветания, обрести дом. В некоторых случаях карта также пророчит переезд и/или получение наследства.

Водолей — перевернутая Звезда

К сожалению, в этом положении карта предупреждает о крушении планов и надежд, — в лучшем случае они просто откладываются.

Рыбы — перевернутая Четверка кубков

Карта говорит, что после периода застоя у Вас может открыться второе дыхание, появятся силы налаживать дела. Насколько это получится, — покажет время.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в феврале 2023 года по картам Таро.