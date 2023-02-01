Помощник от плесени на окнах находится на вашей кухне: всего несколько капель, и вы забудете об этой проблеме

Эффективный и недорогой способ, который поможет избавиться от плесени вокруг ваших окон

Если вы упустили момент, когда конденсат на окнах превратился в плесень, с которой также не так просто справиться, не переживайте, ведь каждая проблема решаема. Более того, решение этой задачи — всегда есть на вашей кухне, а даже если и нет, то стоит оно не "все деньги мира".

Если вы заметили на стенах, потолке или вокруг окон пятна влаги и плесени, скорее доставайте уксус и приступайте к уборке, пишет портал santeplus. Этот раствор уничтожает эти грибки, а также дезинфицирует поверхности.

Как избавиться от плесени на окнах с помощью уксуса

Все, что вам нужно сделать, это смочить губку или салфетку из микрофибры в уксусе, а затем энергично потереть проблемные участки. Для стойких пятен смешайте воду и белый уксус в пульверизаторе, побрызгайте и оставьте на 6 часов. Затем протрите тряпкой и готово! Также не забудьте хорошо проветрить дом после процедуры.

Отметим, что очень важно принять необходимые меры предосторожности, так как плесень может вызвать аллергию или проблемы с дыханием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести плесень с герметика в ванной комнате. В этом случае вам нужен один популярный аппарат, который легко приобрести в любой аптеке.