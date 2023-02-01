Зимой тоже бывает обезвоживание: 5 напитков, чтобы избежать этого

Зимой не хочется пить много воды

Одним из самых популярных и действенных советов в холода является рекомендация выпить теплый напиток, чтобы согреться. Но кроме прочего, в холода опасно еще и обезвоживание, особенно если человек много потеет из-за активности.

Портал Outside рассказывает, какие горячие напитки можно пить, чтобы максимально пополнить запасы жидкости в организме. Есть среди них и простые варианты, а есть и более сложные коктейли.

Горячая комбуча

В чайном грибе содержатся природные электролиты. Его можно нагреть со специями в кастрюле. Добавляют имбирь, корицу, лимон. До кипения не доводить и процедить перед питьем.

Теплое молоко

Исследование подтверждают — обезжиренное молоко хорошо поддерживает водный баланс и сравнимо в этом с водой, но с дополнительными бонусами.

Костный бульон

Издавна бульон из костей и мяса пили при простуде — он помогал увлажнить организм и восполнить потерю жидкости и микроэлементов. Актуален он и сейчас.

Чаи на травах

Чай это отличный способ согреться и почувствовать уют и тепло. Чтобы не быть обезвоженным, нужно обратить внимание на травы без мочегонного эффекта и не пить черный чай. Как вариант используют розу или ромашку.

Горячая вода с лимоном

Если просто пить теплую воду тяжело, лимон помогает. Это даст не только увлажнение, но и небольшую дозу витамина С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Финляндии отдают предпочтение чаям из ягод, в основном — местного происхождения. Для согрева также используют шоколад.