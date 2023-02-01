Если телефон подвисает, надо выполнить всего одно действие: как быстро очистить кэш в браузере

Подробная инструкция и объяснения от специалистов

Недостаточное количество свободной памяти на смартфоне приводит к тому, что он начинает глючить и даже может перегреваться. Чтобы этого не произошло, нужно действовать на опережение и очищать хранилища, а также закрывать программы, которые вы не используете в данный момент.

Однако, чтобы не удалять с телефона десятки фото и видео, а также другие приложения, попробуйте сначала "заняться" браузером. Может быть, именно в этом и кроется проблема. Как быстро очистить кэш Google Chrome на смартфоне, рассказывает itechua.

Специалисты говорят, что владельцы Android чаще всего пользуются именно Google Chrome. Он, как и другие браузеры, хранит немало файлов после открытия вами каждой (!) ссылки. Таким образом, ваш кэш может достигать нескольких Гб.

На каждом устройстве есть информация об установленных приложениях и объеме памяти, который они занимают. Там же можно найти информацию о том, сколько кэша хранится в каждом приложении, в частности, в браузере. Для этого:

Зайдите в "Настройки"

Перейдите на вкладку "Программы".

В списке выдачи найдите строку Google Chrome и переходите к нему.

и переходите к нему. Здесь найдите строку "Память/Использование памяти".

Выбираете "Кэш" и "Очистить".

Теперь нужно повторить процедуру очищения в самом браузере. Для этого войдите в него и переходите в настройки.

Как это делается:

Нажмите 3 точки в верхнем углу экрана и выберите "Настройки".

Далее перейдите к разделу "Конфиденциальность и безопасность".

Выбираете пункт "Очистить историю" (чтобы не удалить лишнее, в открывшемся окне проставьте галочки в нужных местах. Ставьте метки на следующих строках: история запросов, файлы cookie, данные с сайтов и, конечно же, кэш).

Следующее, что следует определить, это период, за который вы будете удалять накопленную информацию. Если это делается впервые, выберите "За все время".

Далее нажмите кнопку "Очистить" и по завершении процесса возвращайтесь к настройкам.

Итак, если вы видите, что память устройства занята непонятными файлами, обычно обозначаемыми как "другое", то описанные выше действия помогут освободить немало места на смартфоне. Эти действия не будут лишними и если у вас другой браузер – там тоже регулярно нужно чистить историю и кэш.

Раньше мы рассказывали, что делать, если телефон перегревается. Эксперты назвали "виновников" и способы решения этой проблемы.