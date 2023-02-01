Рыбацкий лайфхак: как сделать грелку, которая работает автономно

Без такой самодельной грелки не обойтись этой зимой

Один из альтернативных способов обогрева зимой — грелка, которую можно сделать своими руками. Большинство самодельных вариантов, будь то бутылка с водой или сухая грелка, требуют нагревать их, к примеру, в микроволновой печи. Но если такой возможности нет, подойдет химическая грелка, ведь она работает автономно.

Сделать химическую грелку достаточно просто. Главное найти необходимые для устройства материалы. Такие грелки очень популярны у рыбаков, которые любят зимнюю рыбалку. Лайфхак по изготовлению химической грелки публикует издание "Хочу".

Как сделать химическую грелку своими руками

Вам понадобятся:

2 ч. л. кухонной соли

3 ч. л. медного купороса

сухая древесная тырса

кусочек пищевой фольги

пластиковая бутылка объемом 0,5 л

Что следует делать:

Соль и медный купорос измельчить в ступке. Вместе с тырсой засыпьте в пластиковую бутылку (или стеклянную емкость). Поместить в бутылку кусочки фольги (еще подойдет алюминиевую проволока или обрезки крышки от консервов). Закрутить крышку бутылки и хорошо встряхнуть. Чтобы грелка заработала, добавьте в бутылку 50 мл воды.

Секрет такого устройства в том, что в грелке протекает химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла. В закрытой таре тепло может удерживаться несколько часов.

Пример самодельной химической грелки. Фото: Скриншот Youtube

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться в холодное время года, если в доме выключили отопление. На помощь придет лайфхак с самодельным обогревателем.