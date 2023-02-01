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Рыбацкий лайфхак: как сделать грелку, которая работает автономно

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Химическая грелка поможет согреться как на улице, так и в доме без отопления Новость обновлена 01 февраля 2023, 15:09
Химическая грелка поможет согреться как на улице, так и в доме без отопления. Фото pinterest.com

Без такой самодельной грелки не обойтись этой зимой

Один из альтернативных способов обогрева зимой — грелка, которую можно сделать своими руками. Большинство самодельных вариантов, будь то бутылка с водой или сухая грелка, требуют нагревать их, к примеру, в микроволновой печи. Но если такой возможности нет, подойдет химическая грелка, ведь она работает автономно.

Сделать химическую грелку достаточно просто. Главное найти необходимые для устройства материалы. Такие грелки очень популярны у рыбаков, которые любят зимнюю рыбалку. Лайфхак по изготовлению химической грелки публикует издание "Хочу".

Как сделать химическую грелку своими руками

Вам понадобятся:

  • 2 ч. л. кухонной соли
  • 3 ч. л. медного купороса
  • сухая древесная тырса
  • кусочек пищевой фольги
  • пластиковая бутылка объемом 0,5 л

Что следует делать:

  1. Соль и медный купорос измельчить в ступке. Вместе с тырсой засыпьте в пластиковую бутылку (или стеклянную емкость).
  2. Поместить в бутылку кусочки фольги (еще подойдет алюминиевую проволока или обрезки крышки от консервов). Закрутить крышку бутылки и хорошо встряхнуть.
  3. Чтобы грелка заработала, добавьте в бутылку 50 мл воды.

Секрет такого устройства в том, что в грелке протекает химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла. В закрытой таре тепло может удерживаться несколько часов.

Химическая грелка своими руками
Пример самодельной химической грелки. Фото: Скриншот Youtube

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться в холодное время года, если в доме выключили отопление. На помощь придет лайфхак с самодельным обогревателем.

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#Грелка #Лайфхак