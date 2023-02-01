Рыбацкий лайфхак: как сделать грелку, которая работает автономно
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Без такой самодельной грелки не обойтись этой зимой
Один из альтернативных способов обогрева зимой — грелка, которую можно сделать своими руками. Большинство самодельных вариантов, будь то бутылка с водой или сухая грелка, требуют нагревать их, к примеру, в микроволновой печи. Но если такой возможности нет, подойдет химическая грелка, ведь она работает автономно.
Сделать химическую грелку достаточно просто. Главное найти необходимые для устройства материалы. Такие грелки очень популярны у рыбаков, которые любят зимнюю рыбалку. Лайфхак по изготовлению химической грелки публикует издание "Хочу".
Как сделать химическую грелку своими руками
Вам понадобятся:
- 2 ч. л. кухонной соли
- 3 ч. л. медного купороса
- сухая древесная тырса
- кусочек пищевой фольги
- пластиковая бутылка объемом 0,5 л
Что следует делать:
- Соль и медный купорос измельчить в ступке. Вместе с тырсой засыпьте в пластиковую бутылку (или стеклянную емкость).
- Поместить в бутылку кусочки фольги (еще подойдет алюминиевую проволока или обрезки крышки от консервов). Закрутить крышку бутылки и хорошо встряхнуть.
- Чтобы грелка заработала, добавьте в бутылку 50 мл воды.
Секрет такого устройства в том, что в грелке протекает химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла. В закрытой таре тепло может удерживаться несколько часов.
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