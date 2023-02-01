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"Ленивые" голубцы за 40 минут: рецепт идеального ужина из знакомых продуктов (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Вкусные голубцы без "обертки" из капустных листьев Новость обновлена 01 февраля 2023, 15:23
Вкусные голубцы без "обертки" из капустных листьев. Фото 1000.menu

Из тех же ингредиентов вместо обычных голубцов можно приготовить кое-что особенное

Вкусные и сочные домашние голубцы – бессмертная классика. Их готовили наши бабушки и мамы, теперь готовим и мы. Но что, если мы скажем, что можно не "запариваться" с подготовкой листьев капусты и не крутить маленькие голубчики, стараясь сделать так, чтобы начинка не "убегала" со всех сторон?

Невероятно простым рецептом "ленивых" голубцов поделилась тиктокерша steogantseva.yulia. Девушка любит готовить вкусные блюда из простых продуктов и придумала гениальный способ приготовления голубцов по-новому. В комментариях его, кстати, оценили.

Ингредиенты:

  • капуста — 400 г
  • морковь – 1 шт. (средняя)
  • лук – 1 шт. (средняя)
  • рис — 1-1,5 стакана
  • фарш — 0,5 кг
  • соль, специи, чеснок — по вкусу

Для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • томатная паста — 70 г
  • вода — 1,5 стакана
  • соль, перец, лавровый лист

Приготовление:

  1. Капусту нужно мелко нашинковать – проще всего это сделать с помощью специальной овощечистки. Ее тушат до полуготовности с мелко нарезанной луковицей и натертой морковью.
  2. Отдельно отваривается рис – до полуготовности.
  3. Тогда все соединяется и заправляется соусом, а затем отправляется в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 мин.

Раньше мы рассказывали, как приготовить "американские" макароны с творогом за 10 минут. Это блюдо подойдет для тех, кому надоели обычные макароны. А еще мы делились рецептом невероятного соуса для заправки макарон, от которого не толстеют.

Теги:
#Рецепт #Голубцы #Блюда с мясом