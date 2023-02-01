"Ленивые" голубцы за 40 минут: рецепт идеального ужина из знакомых продуктов (видео)
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Из тех же ингредиентов вместо обычных голубцов можно приготовить кое-что особенное
Вкусные и сочные домашние голубцы – бессмертная классика. Их готовили наши бабушки и мамы, теперь готовим и мы. Но что, если мы скажем, что можно не "запариваться" с подготовкой листьев капусты и не крутить маленькие голубчики, стараясь сделать так, чтобы начинка не "убегала" со всех сторон?
Невероятно простым рецептом "ленивых" голубцов поделилась тиктокерша steogantseva.yulia. Девушка любит готовить вкусные блюда из простых продуктов и придумала гениальный способ приготовления голубцов по-новому. В комментариях его, кстати, оценили.
Ингредиенты:
- капуста — 400 г
- морковь – 1 шт. (средняя)
- лук – 1 шт. (средняя)
- рис — 1-1,5 стакана
- фарш — 0,5 кг
- соль, специи, чеснок — по вкусу
Для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- томатная паста — 70 г
- вода — 1,5 стакана
- соль, перец, лавровый лист
Приготовление:
- Капусту нужно мелко нашинковать – проще всего это сделать с помощью специальной овощечистки. Ее тушат до полуготовности с мелко нарезанной луковицей и натертой морковью.
- Отдельно отваривается рис – до полуготовности.
- Тогда все соединяется и заправляется соусом, а затем отправляется в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 мин.
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