В феврале ожидается много вспышек на Солнце: стоит ли переживать метеозависимым

В последний месяц зимы сильных магнитных бурь не предвидится

Февраль 2023 года будет весьма активным в плане солнечных штормов, что потенциально может привести к возникновению магнитных бурь на Земле, однако метеозависимым людям можно вздохнуть с облегчением, поскольку ни одна из них заметной силой похвастаться не сможет.

Об этом говорится в прогнозе Meteoagent, который получает информацию от спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий мира.

По его данным, наиболее заметные возмущения на Солнце произойдут в периоды:

1 февраля;

7-10 февраля;

19-21 февраля.

Стоит отметить, что сила этих возмущений измеряется диапазоном K-индекса по шкале от 0 до 9. При этом под определение магнитной бури попадает все, что выше 5 баллов.

Поскольку во все вышеперечисленные даты сила этих колебаний не будет превышать 4 баллов, то заметного воздействия на Землю они не окажут.

Как известно, магнитные бури являются следствием взаимодействия солнечного ветра с геомагнитным полем Земли. Согласно данным геологической службы США, они способны влиять на работу систем связи, GPS, космических спутников, а также могут даже вызвать сбой в работе энергосетей. Что же касается влияния на человека, то ведомство предупреждает об опасности для пилотов и космонавтов, которые в эти периоды могут получить дозу радиации выше обычного.

Впрочем, есть некоторые исследования, которые гласят, что они могут влиять на некоторых метеозависимых людей, однако часть из них могут начинать реагировать не на саму бурю, а на вспышку на Солнце, которая обычно происходит за день-другой до ее начала. То есть сроки реакции, ее проявление и прочее сильно зависят от конкретного человека и даже от конкретной бури.

Напомним, в феврале погода удивит украинцев тем, что среднемесячная температура на 1,5-2 градуса превысит норму