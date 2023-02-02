День сурка: что это за праздник, его история и главные традиции

В этот день проводится множество фестивалей и ярмарок

Ежегодно, 2 февраля, отмечается очень милый и немного необычный праздник — День сурка. Наибольшей популярностью этот праздник пользуется в США и Канаде, однако и в Украине не остаются в стороне. Что это за праздник, и почему он такой популярный во всем мире — читайте далее.

Считается, что сурки — отличные метеорологи и они могут предсказать насколько быстро наступит весна. Поэтому 2 февраля принято следить за поведением сурка, вылезающим из своей норы.

День сурка: история

Праздник берет свои корни еще со времен Римской империи, однако тогда главным метеорологом был еж. Постепенно "популярность" праздника перебралась на всю Европу, но с изменениями. Для предсказания использовали другое животное — барсука.

Однако несмотря на это страной-основателем Дня сурка являются США. А все потому, что впервые отмечать этот день начали в 1886 году в штате Пенсильвания. Считается, что после открытия Америки, переселенцы из Европы перевезли с собой и этот праздник. А поскольку ни ежа ни барсука они не нашли, роль метеоролога досталась сурку. С этого же года День Сурка в Америке — официальный праздник.

Также стоит отметить, что дата 2 февраля также выбрана неслучайно. Все потому, что по григорианскому календарю в этот день отмечалось Сретение Господне, а согласно приметам — в этот день можно было понять, какой будет погода в ближайшее время.

Самый известный сурок в мире - Фил

День сурка: традиции

2 февраля утром, ровно в 7:25, вынимают зверька из его норки и наблюдают за его поведением. Считается, что поведение зверька расскажет, когда стоит ожидать весну. Есть две основных приметы:

если животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы — весна будет ранней;

если же зверек видит свою тень, пугается и убегает назад в свою норку — это значит, что весна наступит позднее.

Стоит отметить, что не каждый сурок — метеоролог. В США и Канаде есть семь известных сурков: Панксатонский Фил, Виартонский Вилли, Статен-айлендский Чак, Шубенакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Борегард Ли.

Однако первый из них, Фил из Панксатони — самый известный и популярный. О нем даже снят целый фильм — "День сурка", в котором главную роль исполнил Билл Мюррей.

Украина также не осталась в стороне этого праздника, и у украинцев также есть два сурка-метеоролога: харьковский Тимка и львовский Мишка. К счастью, грызун из Харькова не пострадал в результате российского вторжения, и сможет дальше исполнять свои "профессиональные обязанности".

Известный украинский сурок-метеоролог Тимка из Харькова

Сурок Мишка со Львовщины

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.