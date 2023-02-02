Что поставить на подоконник, чтобы не было конденсата на окнах: необычный трюк

Этот трюк также можно испльзовать для предотвращения запотевания стекол автомобиля

Конденсат — это достаточно распространенная проблема в домах, которая появляется, когда начинает холодать и падает температура. Однако избежать образования некого тумана на окнах можно используя подручные средства. К примеру многие домохозяйки оставляют на подоконнике соль, чтобы она предотвращала конденсат, но есть и другой способ.

Чтобы побороть эту проблему, можно использовать наполнитель для кошачьего туалета, пишет портал santeplus. Этот необычный прием очень эффективен для предотвращения запотевания окон, ведь это средство отлично помогает впитывать влагу.

Как избавится от конденсата на окнах

Для этого трюка вам понадобится наполнитель для кошачьего лотка и пара носков. Убедитесь, что в носках нет дырок, и наполните их наполнителем до пятки. Завяжите их узлом и положите на подоконник. Подстилка с легкостью впитает весь конденсат.

Другой трюк состоит в том, чтобы наполнить наполнителем только один носок, завязать его, а затем положить во второй носок, чтобы он был более стойким.

Стоит отметить, что желательно для этого трюка использовать наполнитель для кошачьих туалетов из кремнезема, потому что это вещество более эффективно впитывает влагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что побороть конденсат можно и с помощью другого лайфхака. Понадобится всего один продукт, который наверняка есть на вашей кухне. Трюк очень простой, но действенен.