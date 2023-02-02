Без лишних сквозняков: 5 простых советов, как правильно проветривать жилье зимой

Впускать морозный воздух в дом лучше максимально быстро, чтобы не сильно снизить температуру внутри

Опытные хозяева и хозяйки знают, что проветривание является необходимым элементом организации уютного проживания дома или квартиры даже зимой. Как минимум, это уберегает от образования лишнего конденсата на окнах или дополнительной сырости, а также оказывает положительное влияние на самочувствие членов семьи. Однако следует помнить, что даже такой простой процесс имеет несколько правил. Их следует придерживаться, чтобы не простудиться и не охладить помещение слишком сильно.

Подробнее об этом сообщает UA Portal. Сразу подчеркнем, что лучше проводить проветривание, сразу покинув помещение после открытия окон. Это минимизирует дискомфортное воздействие холодного воздуха на организм.

В общей сложности существует пять основных правил относительно правильного проветривания дома зимой.

Делайте его быстро и при этом интенсивно. Если максимально открыть окна, воздух ускорится, но не вызовет дополнительного охлаждения комнаты. Длинные сквозняки не устраивайте, чтобы не переохладить стены и другие конструкции здания. Выбирайте для этого утреннее или ночное время. Впрочем, если вы часто бываете дома, то обеденное время тоже может подойти для этого процесса. Постоянно открытая форточка или приоткрытое окно — не лучший вариант, ведь приводит к чрезмерной потере тепла. Помните, что для эффективного проветривания достаточно всего 5-10 минут. В сильные морозы убавьте время проветривания до 3-5 минут.

Какие полезные лайфхаки для проветривания помещения зимой?

Бывалые хозяева советуют зимой поливать цветы не так часто, как в теплое время года. Это минимизирует количество конденсата, который в дальнейшем может вызвать дополнительные проблемы с влажностью.

Если вы имеете в доме или квартире регулярно проветриваемое помещение, лучше не сушить там белье и не пользоваться увлажнителями.

Если окна вашего жилья выходят только на одну сторону улицы, вентиляция помещения будет медленной. Помочь ускорить проветривание может обычный вентилятор. Для этого поставьте его на подоконнике, включив на полную мощность – это поможет воздушным потокам двигаться быстрее.

Когда же ваш дом находится у дорог с оживленным движением транспорта, старайтесь меньше проветривать дом, ведь вместе с воздухом в помещение "зайдут" аллергены, уличный смог и выхлопные газы от авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким эффективным методом проветривания регулярно пользуются немцы.

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