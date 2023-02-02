Тренды весны 2023: топовые стилистические приемы, которые сделают ваш образ актуальным (фото)

Украинский стилист выдал секреты формирования трендовых образов самостоятельно — это по силам каждой

Известный украинский стилист Матвей Калугин, ранее рассказывавший о топ-7 самых трендовых пуховиках зимы-2023, поделился подборкой стилистических приемов, которые помогут сформировать трендовые образы этой весной. Говорит, создать идеальные аутфиты можно и не покупая новые коллекции. Главное – знать, какие конкретные вещи сейчас популярны.

Своими идеями стилист поделился в instagram. Там он показывает сразу 8 стилистических приемов, которые могут быть полезны каждой девушке, поскольку его подход к трендам — нешаблонный, как замечает сам Калугин. "Я НЕ смотрю на тренды шаблонно! А все потому что… бесконечные подборки с трендовыми вещами не сформируют у вас необходимой насмотренности! Безусловно, знать, какие конкретные вещи сейчас популярны — важно. Однако это не даст вам представления о том, как их актуально стилизовать и приспособить под свой гардероб", — пишет стилист.

Поэтому он рекомендует не только смотреть на тренды, но и обращать внимание на стилистические приемы, которые применяют в своих образах блоггеры и стилисты модных брендов. Здесь, говорит, гораздо больше простора для творчества и экспериментов, а еще для создания крутых образов совсем не обязательно покупать вещи из новых коллекций.

Топ-8 стилистических приемов на весну 2023

Тотал деним

Тотал деним. Мегапопулярный прием весной с применением монофактуры. Самый простой путь – берем джинсы и джинсовку, и уже условно получаем тотал деним. Хотя, луче еще добавить джинсовую рубашку или кепку.

Тотал кожа

Тотал кожа. Но сейчас самым трендовым будет сочетание разных фактур кожи в одном образе: гладкой матовой, винтажной текстурированной, виниловой, шаго и т.д.

Низкие кроссовки под пальто оверсайз

Низкие кроссовки под пальто оверсайз. Идеальное соединение для весны. Вместе они образуют расслабленный и непринужденный ансамбль.

Многослойная верхняя одежда

Многослойная верхняя одежда. Важно, чтобы верхний слой был более плотным и свободным. Это может быть пальто оверсайз на джинсовку, бомбер на пиджак или рыхлый жилет на тренч.

Свитер, жилет и шарф

Свитер, жилет и шарф. Подобные стилизации сейчас популярны среди европейских блогеров. Не слишком практично, но довольно нетривиально – раз для эксперимента можно и попробовать!

Жилет под длинную юбку

Жилет под длинную юбку. Этот прием, во-первых, комбинирует в себе разные стили, а во-вторых, удлиняет силуэт и вносит элемент многослойности.

Длина мини под длинное пальто

Длина мини под длинное пальто. Здесь все просто: можно надеть мини-платье или юбку под тренч или пальто.

Брюки карго с каблуками

Брюки карго с каблуками. Если раньше карго ассоциировались сугубо с массивными кроссовками или ботинками, то сейчас ведущие трендсеттеры вызывающе совмещают их с более утонченной обувью.

"Посмотрите внимательно на то, что у вас уже есть в гардеробе. И поймете, что можете адаптировать под себя по крайней мере 1-2 этих приема! А самое крутое — приходить со временем к своим "фирменным", особым сочетаниям", — отмечает стилист.

Ранее мы рассказывали о вернувшихся из прошлого 5 трендах этого года. Вещи, ранее считавшиеся антитрендами, теперь снова на пике. Речь идет, например, о леопардовом принте, который стал супертрендом весны-лета 2023 года. А еще в списке металлик, узор polka dot и другие.