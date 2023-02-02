Если ноутбук "садится" слишком быстро: какие проблемы "съедают" вашу зарядку и как это исправить

Проблема может быть связана с самим аккумулятором или же с тем, что вы неправильно настроили свой лэптоп

Большинство владельцев ноутбуков знают, что со временем аккумулятор держит заряд все хуже. Преимущественно это связано с тем, что пользователи не знают, следует ли держать лэптоп постоянно включенным в розетку, а также со стандартным износом батареи, который можно легко проверить.

Однако бывает и такое, что относительно новый гаджет "садится" слишком быстро. С чем может быть связана эта проблема и как ее решить, сообщает kurs.if.ua.

№1. Неисправный аккумулятор

Батарея ноутбука может быть неисправна, даже если он еще достаточно новый. Неисправный аккумулятор может препятствовать зарядке и разрядке лэптопа, что, конечно же, мешает им нормально пользоваться.

Если у вас относительно новый ноутбук, просмотрите гарантийный талон и свяжитесь с продавцом или производителем и сообщите им, что вы подозреваете неисправность батареи. Если этот факт будет доказан, вы можете заменить неисправный аккумулятор. Если же срок гарантии уже истек, вам придется покупать новую батарею самостоятельно.

№2. Яркость дисплея и подсветка клавиатуры

Из-за высокой яркости экрана и подсветки клавиатуры аккумулятор ноутбука разряжается гораздо быстрее. Эти параметры можно настраивать под себя, поэтому, если вам нужно, чтобы гаджет держал заряд дольше, просто убавьте яркость и выключите подсветку.

Поможет и функция экономии заряда батареи, которая есть в Windows 10 и некоторых других версиях ОС. Вы можете самостоятельно выбрать, при каком проценте заряда ноутбук будет переходить в режим экономии.

Также желательно настроить параметры питания и сна, чтобы вы могли выключить экран или перевести ноутбук в спящий режим, если не собираетесь использовать его определенное время. Кроме того, указав в настройках определенный временной промежуток, техника сама будет "засыпать", экономя таким образом заряд.

Если у вас ноутбук Mac, вам необходимо войти в системные настройки и выбрать параметр "Экран". Здесь вы увидите ползунок яркости, который можно настроить, чтобы уменьшить яркость экрана.

№3. Настройка питания ноутбука

У вашего ноутбука есть настройки мощности, которые вы можете самостоятельно менять, чтобы батарея не разряжалась слишком быстро. Для этого в Windows 10 вам нужно открыть окно настроек и выбрать "Система". Теперь в системном окне найдите параметр "Питание и сон" и откройте его. Перед вами появятся варианты отключения экрана ноутбука после определенного времени бездействия, когда он работает от батареи или в режиме подключения к сети. Если лэптоп подключен к сети, оставьте для этого параметра значение "Никогда". А вот при питании от аккумулятора лучше выключать экран через 3-5 мин бездействия — так удастся сэкономить значительную часть заряда.

Те же варианты существуют для перехода ноутбука в спящий режим. Здесь все просто: если он подключен к сети, то необходимости в этом нет, а если питается от батареи, то лучше все же выбрать какой-то небольшой временной промежуток.

№4. Беспроводная связь и Bluetooth

Еще один способ продлить срок службы аккумулятора – отключить беспроводное подключение и подключение к сети Bluetooth. В Windows 10 и некоторых других версиях этой операционной системы нужно открыть окно настроек, найти параметр "Сетевые подключения" и дважды щелкнуть по нему. Здесь вы увидите все свои сетевые подключения, включая Wi-Fi и Bluetooth. Чтобы отключить их, просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отключить".

Аналогично это происходит и с ноутбуком Mac. Вам нужно зайти в настройки Wi-Fi и Bluetooth и отключить обе службы, если, конечно, они вам не нужны прямо сейчас.

№5. Периферийные устройства

Когда к ноутбуку подключено несколько периферийных устройств – это нормально. Это могут быть внешние накопители, принтер, второй дисплей и т.д. Но помните, что даже если вы не используете эти периферийные устройства, они будут "воровать" немного энергии с аккумулятора вашего ноутбука. Поэтому, если вы не собираетесь использовать внешний накопитель, лучше его отключить.

Раньше мы рассказывали, что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания. Нажимая ее, многие даже не задумываются над тем, что этим простым действием они подвергают девайс излишнему "стрессу" и наносят ему серьезный вред.