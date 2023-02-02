Как приготовить цветные блинчики без химических добавок: три лучших натуральных красителя
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Красивые цветные блины можно приготовить, используя натуральные составляющие
Блинчики — обязательный атрибут Масленицы, которую мы будем отмечать уже в скором времени. Однако украинцы любят готовить их круглый год. Причина достаточно проста – тонкие воздушные блины можно сделать как солеными, так и сладкими, а можно, если очень хочется, вообще не придавать им никакого вкусового оттенка.
Чтобы удивить гостей и родных, можете попробовать приготовить цветные блины, которые точно станут украшением вашего стола. А чтобы лишний раз не травиться химическими красителями, сделайте их самостоятельно – из доступных продуктов. Что именно можно использовать как натуральные красители для блинов, рассказывает prostoway.
Зеленые блины
Придать тесту такой цвет поможет обычный шпинат. Однако нужно использовать не только сок, но и мякоть. Листья обливают кипятком и перебивают блендером. А чтобы в тесто не попали волокна зелени, так как они немного жесткие и могут испортить впечатление от блюда, пропустите массу через сито.
Розовые блины
Чтобы добиться розового цвета, используйте сок свеклы или свекольное пюре. Есть два способа приготовления таких блинов:
- Можно отварить целую свеклу, очистить ее и измельчить блендером или натереть на очень мелкой терке и добавить в тесто. В таком случае расцветка будет нежно-нежно розовой.
- Можно выжать сок из одной средней свеклы прямо в тесто. Цвет таких блинов будет ярче, чем в случае со свекольным пюре.
Желтые блины
Для насыщенно желтого добавьте в тесто на блины куркуму. На каждые 0,5 л теста вам понадобится 1 ч.л. куркумы без горки. Добавлять ее следует вместе с просеянной мукой.
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