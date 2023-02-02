Как сохранить зарядку на смартфоне: что надо выключить, чтобы батарея не "садилась" слишком быстро

Главные причины, по которым телефон очень быстро разряжается, будучи полностью исправным

Время автономной работы смартфона – один из важнейших аспектов его функциональности. Одни модели могут работать без подзарядки подольше, другие – в разы меньше. Это зависит от того, чем "нафарширован" ваш телефон и как вы его используете, ведь определенные опции гаджета очень быстро "сажают" батарею, причем даже в фоновом режиме.

Какие функции нужно отключать, чтобы смартфон не разряжался слишком быстро, рассказывает itechua. В этом списке рассмотрены основные настройки устройства и опции, которые съедают заряд гаджета, даже если вы ими не пользуетесь.

Семь причин, по которым телефон садится слишком быстро:

Яркость экрана. Уменьшение яркости экрана телефона – один из самых простых способов продлить время работы аккумулятора. Вы можете отрегулировать яркость, перейдя к настройкам или включив функцию "автояркость", которая автоматически регулирует ее в зависимости от условий освещения.

Уменьшение яркости экрана телефона – один из самых простых способов продлить время работы аккумулятора. Вы можете отрегулировать яркость, перейдя к настройкам или включив функцию "автояркость", которая автоматически регулирует ее в зависимости от условий освещения. Выключите автоматические обновления. Они могут потреблять много энергии, поэтому в настройках телефона можно отключить эту опцию и выбрать вариант обновления приложений вручную.

Они могут потреблять много энергии, поэтому в настройках телефона можно отключить эту опцию и выбрать вариант обновления приложений вручную. Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и мобильную передачу данных, если вы не пользуетесь телефоном. Все они могут потреблять много энергии, особенно если постоянно работают в фоновом режиме. Чтобы продлить время работы батареи, вы можете отключить эти функции, когда они не используются.

Не игнорируйте режим полета. Эта функция будет уместна не только во время авиаперелетов, но и в повседневной жизни. Если определенное время вам не нужно пользоваться телефоном и вы не ждете какого-либо важного вызова, но батарея быстро садится, просто включите режим полета. Он автоматически выключит все беспроводные функции, включая Wi-Fi, Bluetooth и мобильную передачу данных.

Эта функция будет уместна не только во время авиаперелетов, но и в повседневной жизни. Если определенное время вам не нужно пользоваться телефоном и вы не ждете какого-либо важного вызова, но батарея быстро садится, просто включите режим полета. Он автоматически выключит все беспроводные функции, включая Wi-Fi, Bluetooth и мобильную передачу данных. Ограничьте использование некоторых приложений. Часть приложений может потреблять много энергии, особенно если работают в фоновом режиме или используют такие функции, как GPS, камера или пуш-уведомления. Их лучше открывать только когда возникает необходимость ими воспользоваться и каждый раз после этого закрывать, не оставляя на панели задач. Что касается push-уведомлений, то их нужно отключить для всех программ, кроме тех, обновления от которых вам нужны в реальном времени.

Часть приложений может потреблять много энергии, особенно если работают в фоновом режиме или используют такие функции, как GPS, камера или пуш-уведомления. Их лучше открывать только когда возникает необходимость ими воспользоваться и каждый раз после этого закрывать, не оставляя на панели задач. Что касается push-уведомлений, то их нужно отключить для всех программ, кроме тех, обновления от которых вам нужны в реальном времени. Визуальные эффекты и анимации. Некоторые визуальные эффекты и анимации на телефоне могут потреблять много энергии. На заставку вместо "живых обоев" лучше установить статическую картинку, так вам удастся сэкономить заряд батареи.

Перегрев телефона. Когда смартфон перегревается, качество его работы сразу падает. Это касается даже его выносливости без подзарядки. Перегрев могут провоцировать множество факторов, таких как, например, забитая под завязку память или банально — слишком жаркая погода. Мы уже рассказывали, как разгрузить память смартфона, а что касается его перегрева из-за жары на улице, то просто не оставляйте гаджет под прямыми солнечными лучами и старайтесь держать его где-то в тени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 4 причинах, по которым телефон может слишком медленно заряжаться. Устранить такую проблему достаточно просто, главное — узнать, в чем причина.