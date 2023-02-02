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Чем утеплить окна, чтобы в доме стало теплее: недорогой и эффективный способ (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Окна не должны быть источником холода Новость обновлена 02 февраля 2023, 15:07
Окна не должны быть источником холода. Фото pinterest.com

Чтобы из окон не сквозило, стоит обеспечить стеклу дополнительный защитный слой

В холодное время года в жилище может быть прохладно, даже если котел работает на полную мощность. Если окна пропускают сквозняки, то температура в помещении мгновенно падает. Однако есть возможность утеплить окно без лишних хлопот.

Один из доступных материалов для защиты окон зимой – теплоизоляционная пленка. В интернете ее можно найти по цене от 100 грн. Лайфхак по утеплению окон теплоизоляционный подробно описан в ролике Ютуб-канала Global Synergy.

Итак, для начала запаситесь необходимыми материалами:

  • Очищающий спрей
  • Термофен
  • Двусторонний скотч
  • Теплоизоляционная пленка
  • Тряпка
  • Ножницы

Приступаем к утеплению окон. Для этого проделайте следующие манипуляции:

  1. Помойте стекло и раму.
  2. Наклейте скотч на раму, снимите защитный слой.
  3. Отмерьте пленку, необходимую для покрытия окна, и добавьте с каждой стороны по 5 см. Отрежьте кусок материала.
  4. Нанесите пленку на окно.
  5. С помощью фена нагрейте пленку, пока она не натянется (но не стоит подносить прибор слишком близко).
  6. Обрежьте лишние края пленки.
  7. В случае, если в каких-то местах покрытие повредилось, залатайте прореху с помощью скотча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также окна зимой утепляют пупырчатой пленкой, которая стоит весьма недорого. Еще вы можете приобрести уплотнительную ленту на окна, чтобы обеспечить защиту от сквозняков.

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#Окна #Лайфхак #утепление