Чем утеплить окна, чтобы в доме стало теплее: недорогой и эффективный способ (видео)
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Чтобы из окон не сквозило, стоит обеспечить стеклу дополнительный защитный слой
В холодное время года в жилище может быть прохладно, даже если котел работает на полную мощность. Если окна пропускают сквозняки, то температура в помещении мгновенно падает. Однако есть возможность утеплить окно без лишних хлопот.
Один из доступных материалов для защиты окон зимой – теплоизоляционная пленка. В интернете ее можно найти по цене от 100 грн. Лайфхак по утеплению окон теплоизоляционный подробно описан в ролике Ютуб-канала Global Synergy.
Итак, для начала запаситесь необходимыми материалами:
- Очищающий спрей
- Термофен
- Двусторонний скотч
- Теплоизоляционная пленка
- Тряпка
- Ножницы
Приступаем к утеплению окон. Для этого проделайте следующие манипуляции:
- Помойте стекло и раму.
- Наклейте скотч на раму, снимите защитный слой.
- Отмерьте пленку, необходимую для покрытия окна, и добавьте с каждой стороны по 5 см. Отрежьте кусок материала.
- Нанесите пленку на окно.
- С помощью фена нагрейте пленку, пока она не натянется (но не стоит подносить прибор слишком близко).
- Обрежьте лишние края пленки.
- В случае, если в каких-то местах покрытие повредилось, залатайте прореху с помощью скотча.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что также окна зимой утепляют пупырчатой пленкой, которая стоит весьма недорого. Еще вы можете приобрести уплотнительную ленту на окна, чтобы обеспечить защиту от сквозняков.