Чем утеплить окна, чтобы в доме стало теплее: недорогой и эффективный способ (видео)

Чтобы из окон не сквозило, стоит обеспечить стеклу дополнительный защитный слой

В холодное время года в жилище может быть прохладно, даже если котел работает на полную мощность. Если окна пропускают сквозняки, то температура в помещении мгновенно падает. Однако есть возможность утеплить окно без лишних хлопот.

Один из доступных материалов для защиты окон зимой – теплоизоляционная пленка. В интернете ее можно найти по цене от 100 грн. Лайфхак по утеплению окон теплоизоляционный подробно описан в ролике Ютуб-канала Global Synergy.

Итак, для начала запаситесь необходимыми материалами:

Очищающий спрей

Термофен

Двусторонний скотч

Теплоизоляционная пленка

Тряпка

Ножницы

Приступаем к утеплению окон. Для этого проделайте следующие манипуляции:

Помойте стекло и раму. Наклейте скотч на раму, снимите защитный слой. Отмерьте пленку, необходимую для покрытия окна, и добавьте с каждой стороны по 5 см. Отрежьте кусок материала. Нанесите пленку на окно. С помощью фена нагрейте пленку, пока она не натянется (но не стоит подносить прибор слишком близко). Обрежьте лишние края пленки. В случае, если в каких-то местах покрытие повредилось, залатайте прореху с помощью скотча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также окна зимой утепляют пупырчатой пленкой, которая стоит весьма недорого. Еще вы можете приобрести уплотнительную ленту на окна, чтобы обеспечить защиту от сквозняков.