Что подарить девушке на День Святого Валентина: 20 лучших идей "не за все деньги"
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День святого Валентина – это особый повод показать любовь и благодарность самому важному человеку в вашей жизни
Не за горами любимый праздник миллионов девушек – День влюбленных. Каждый год накануне 14 февраля парни и мужчины хватаются за голову и мчатся по магазинам искать что-нибудь для своей любимой. Заканчиваются такие побегушки по-разному: кто-то берет все, что попадается под руку, а кто-то решает, что лучший подарок — это он сам и просто заказывает столик на двоих в ресторане или кафе и покупает цветы (или готовит романтический ужин дома).
Если вы очень хотите удивить свою девушку, но не знаете, чем именно, потому что ваш бюджет довольно ограничен, мы поможем. В этой подборке "Телеграф" собрал топ-20 идей недорогих подарков любимой на День Святого Валентина. Пройдитесь по списку и вы обязательно найдете что-нибудь подходящее. Или по крайней мере вдохновитесь на особый презент именно для вашей половинки.
Идеи подарков для девушки на 14 февраля
- Духи, туалетная вода или парфюмированный спрей для тела.
- Набор для рисования, вышивания, плетения, лепки горшков, создания оригами и т.д. (в соответствии с ее хобби).
- Милые тапочки или халат, мягкая пижама.
- Съедобный букет из вкусняшек.
- Украшения — цепочка, браслет, кольцо, серьги, подвеска и тому подобное. Это не обязательно должно быть что-то очень дорогое — вы можете выбрать красивые и недорогие украшения из серебра или даже обычную, но качественную (!) бижутерию за небольшие деньги.
- Декоративная аромасвечка или набор пахучих свечей, свеча с особой скрытой надписью внутри.
- Ее портрет в стиле поп-арт или картины по номерам или же обычную картину с ее лучшим фото (или вашим общим фото).
- Мягкая игрушка.
- Интересная книга или целая серия книг (если она любит читать).
- Чехол для телефона, попсокет или подставка для смартфона.
- Билеты на концерт любимых исполнителей.
- Сладости.
- Шкатулка для украшений.
- Сертификат на посещение салона красоты, сеанса массажа, спа-салона или просто магазина, от которого она в восторге (это на тот случай, если вы не особо в курсе, что именно ей понравится).
- Конная прогулка – это очень романтично и полезно для здоровья, причем не только физического, но и ментального. Если она вдруг не захочет ездить верхом, можно просто провести это время вместе с лошадьми – это будет действительно интересно (только не забудьте прихватить с собой яблочки или морковь).
- Набор вкусных чаев вместе с чашкой, блюдцем и ложкой.
- Домашний любимец. Заметьте, что это очень серьезный подарок, ведь животное – не игрушка, его нельзя просто взять и отложить в сторону, когда надоест играть! Подобный подарок должен быть предварительно согласован. Дарите котика, собачку, шиншиллу, белку дегу, попугайчика, черепашку, хомяка, морскую свинку или кролика только если уверены, что ваша девушка мечтает о таком животном и готова за ним ухаживать как следует. Лучше, конечно, в таком случае подарить не только животное, но и все необходимое для него — корм, игрушки, средства по уходу, клетку (если нужна) или переноску и т.д.
- Подписку на стриминговый сервис типа Megogo, Netflix, Amazon Prime и т.д.
- Милый светильник на аккумуляторе или батарейках.
- Перчатки или модный шарф.
Раньше мы рассказывали, что можно подарить любимому парню или мужчине в День влюбленных. "Телеграф" создал целую подборку идей для создания милых презентов своими руками.