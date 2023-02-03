Что подарить девушке на День Святого Валентина: 20 лучших идей "не за все деньги"

День святого Валентина – это особый повод показать любовь и благодарность самому важному человеку в вашей жизни

Не за горами любимый праздник миллионов девушек – День влюбленных. Каждый год накануне 14 февраля парни и мужчины хватаются за голову и мчатся по магазинам искать что-нибудь для своей любимой. Заканчиваются такие побегушки по-разному: кто-то берет все, что попадается под руку, а кто-то решает, что лучший подарок — это он сам и просто заказывает столик на двоих в ресторане или кафе и покупает цветы (или готовит романтический ужин дома).

Если вы очень хотите удивить свою девушку, но не знаете, чем именно, потому что ваш бюджет довольно ограничен, мы поможем. В этой подборке "Телеграф" собрал топ-20 идей недорогих подарков любимой на День Святого Валентина. Пройдитесь по списку и вы обязательно найдете что-нибудь подходящее. Или по крайней мере вдохновитесь на особый презент именно для вашей половинки.

Идеи подарков для девушки на 14 февраля

Духи, туалетная вода или парфюмированный спрей для тела. Набор для рисования, вышивания, плетения, лепки горшков, создания оригами и т.д. (в соответствии с ее хобби). Милые тапочки или халат, мягкая пижама. Съедобный букет из вкусняшек. Украшения — цепочка, браслет, кольцо, серьги, подвеска и тому подобное. Это не обязательно должно быть что-то очень дорогое — вы можете выбрать красивые и недорогие украшения из серебра или даже обычную, но качественную (!) бижутерию за небольшие деньги. Декоративная аромасвечка или набор пахучих свечей, свеча с особой скрытой надписью внутри. Ее портрет в стиле поп-арт или картины по номерам или же обычную картину с ее лучшим фото (или вашим общим фото). Мягкая игрушка. Интересная книга или целая серия книг (если она любит читать). Чехол для телефона, попсокет или подставка для смартфона. Билеты на концерт любимых исполнителей. Сладости. Шкатулка для украшений. Сертификат на посещение салона красоты, сеанса массажа, спа-салона или просто магазина, от которого она в восторге (это на тот случай, если вы не особо в курсе, что именно ей понравится). Конная прогулка – это очень романтично и полезно для здоровья, причем не только физического, но и ментального. Если она вдруг не захочет ездить верхом, можно просто провести это время вместе с лошадьми – это будет действительно интересно (только не забудьте прихватить с собой яблочки или морковь). Набор вкусных чаев вместе с чашкой, блюдцем и ложкой. Домашний любимец. Заметьте, что это очень серьезный подарок, ведь животное – не игрушка, его нельзя просто взять и отложить в сторону, когда надоест играть! Подобный подарок должен быть предварительно согласован. Дарите котика, собачку, шиншиллу, белку дегу, попугайчика, черепашку, хомяка, морскую свинку или кролика только если уверены, что ваша девушка мечтает о таком животном и готова за ним ухаживать как следует. Лучше, конечно, в таком случае подарить не только животное, но и все необходимое для него — корм, игрушки, средства по уходу, клетку (если нужна) или переноску и т.д. Подписку на стриминговый сервис типа Megogo, Netflix, Amazon Prime и т.д. Милый светильник на аккумуляторе или батарейках. Перчатки или модный шарф.

Раньше мы рассказывали, что можно подарить любимому парню или мужчине в День влюбленных. "Телеграф" создал целую подборку идей для создания милых презентов своими руками.