Как уменьшить время зарядки телефона: помогут два действенных совета

В условиях регулярных блекаутов следует помнить, когда смартфон быстрее пополняет запасы собственной батареи.

Постоянные отключения света заставили украинцев быстро приспособиться к новым условиям. Мы уже изучили множество способов заряжать телефон в почти экстремальных условиях, однако батареи смартфонов все равно "садятся" достаточно быстро, учитывая высокую функциональность гаджетов. Именно поэтому следует знать два простых совета, которые помогут ускорить зарядку по крайней мере на четверть времени.

Двумя действенными лайфхаками поделилось издание "РадиоТрек". Отметим, что они лучше подходят для тех моментов в графиках отключений, когда энергетики возвращают в дома украинцев свет.

Как быстро зарядить телефон?

Пользуйтесь розеткой и, по возможности, "родным" для смартфона зарядным устройством.

Наличие павербанков у блэкаутов — это хорошо, но у них почти всегда отсутствует функция "быстрой зарядки", которой так известны современные телефоны. Если есть возможность накормить гаджет именно от электросети, выбирайте именно этот вариант. Это позволит телефону ускорить скорость зарядки, а также убережет батарею от поломок, продолжив ее качественную работу.

Если же блекаут затягивается и приходится использовать альтернативные способы поддержания телефона в рабочем состоянии, следите за тем, чтобы при подключении гаджета к USB-порту всегда была выбрана функция "Только зарядка". Передавать или получать файлы в таком случае смартфону не нужно.

Заряжайте телефон выключенным.

Чем меньше программ смартфона нужно поддерживать в рабочем, пусть даже и фоновом режиме, тем быстрее происходит зарядка. Если необходимо максимально сократить количество времени, которое ваш гаджет проводит подключенным к сети, смело выключайте его. Альтернативой также является выбор режима полета, отключающего использование мобильного интернета или Wi-Fi, передачи данных по GPS, а также функцию Bluetooth.

Специалисты утверждают, что если заряжать телефон полностью выключенным, это позволит сократить время заряда примерно на 25%.

Ранее Телеграф рассказывал, почему для экономии батареи лучше держать телефон экраном вниз. Это связано с некоторыми функциональными особенностями новых смартфонов.

Также мы объясняли, зачем во время подзарядки следует снимать с гаджета его чехол.