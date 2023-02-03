Свеклу можно сварить за 10 минут: хитрый трюк, о котором почти никто не знает

Самый быстрый способ приготовить овощи

Салат винегрет – классическое блюдо, знакомое многим еще с детства. Его можно готовить в любое время года. И одним из ключевых его ингредиентов является свекла, которая придает салату неповторимый вкус и яркие цвета. Однако приготовление этого овоща обычно занимает очень много времени, что иногда "отбивает" желание что-нибудь с ним создавать.

Если вам надоело тратить кучу времени на отварку свеклы, этот гениальный лайфхак – для вас. Издание glavred нашло простой, но эффективный способ, который позволит его приготовить всего за 10 мин.

Все, что вам понадобится — это полиэтиленовый пакет и несколько вымытых свеклы среднего размера. Просто поместите овощи в пакет, добавьте немного воды, завяжите его и сделайте несколько небольших проколов. Затем поставьте пакет в микроволновку на 10-15 мин (в зависимости от размера свеклы), и вуаля! Именно через столько времени у вас будет идеально приготовленная и сочная свекла, готовая к добавлению в винегрет или любой другой салат.

Кстати, в микроволновке можно приготовить не только свеклу, но и картофель и морковь. Причем последние могут быть готовы всего через 7 мин. С помощью этого хитрого трюка вы можете сэкономить много времени и усилий.

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