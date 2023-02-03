Гороскоп Таро на февраль 2023 для всех знаков: Козерогам повезет с деньгами, а Весов могут предать
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Стоит быть осторожными в конце зимы
Зима 2022-2023 годов стала одной из самых тяжелых в истории Украины, и февраль не станет исключением, — для большинства знаков Зодиака он принесет испытания.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на февраль 2023 для всех знаков Зодиака.
Овен — пустая карта
В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.
Телец — перевернутая Шестерка пентаклей
В феврале у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.
Близнецы — перевернутая Императрица
В ближайшие недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
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Рак — Королева жезлов
Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день все сложится на профессиональном фронте.
Лев — Четверка кубков
Эта карта указывает, что в конце зимы Вы будете отстраненны от мира и несколько апатичны, — перенапряжение обрушило на Ваши плечи уныние и нежелание что-либо делать. Поберегите себя и займитесь переосмыслением ценностей, это пойдет на пользу Вашему ментальному здоровью. И не замыкайтесь от людей, они могут помочь.
Дева — Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В ближайшее время Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Весы — Семерка мечей
Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.
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Скорпион — перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Стрелец — перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.
Козерог — Король пентаклей
В ближайшую неделю Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.
Водолей — перевернутая Девятка пентаклей
В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.
Рыбы — перевернутый Туз жезлов
В этом положении карта говорит, что в феврале возможности будут упущены, а планы не реализуются. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад, что ждет все знаки Зодиака до конца года.