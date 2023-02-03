Два случая, когда с павербанком придется попрощаться: не игнорируйте эти сигналы

Чтобы гаджет прослужил долго, важно соблюдать простые правила использования, в противном случае с ним очень скоро придется распрощаться

За последние несколько месяцев павербанки приобрели немалую популярность. Внешние аккумуляторы очень выручают во время отключения света, более того есть модели, которые способны заряжать даже ноутбуки, а не только смартфоны и мелкие гаджеты.

Однако этот маленький гаджет, как и любая другая техника, требует соблюдения инструкций по использованию, так как может сломаться. Как распознать случаи, когда с павербанком придется распрощаться и что делать, чтобы он прослужил подольше, рассказывает NV.

Как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил дольше:

Только купленному гаджету нужно устроить несколько циклов полной зарядки и разрядки, а затем разряжать полностью не чаще 1-3 раз в месяц. Ставить на подзарядку павербанк нужно, когда осталось 10-20% заряда. Устройство нужно беречь от перегрева и переохлаждения. Избегайте попадания воды и влаги в павербанк. Не бросайте его и не садитесь на него сверху. Запрещается использовать павербанк не по назначению — от этого он может выйти из строя, а это может быть опасно.

Два верных признака того, что павербанк нужно выбросить

Если он повредился после падения или сильного удара, на корпусе видны вмятины, а покрытие сдулось – это сигнал о том, что пользоваться павербанком больше нельзя.

Если от него исходит нехарактерный запах или дым, срочно прекратите его эксплуатацию во избежание возгорания или даже взрыва.

Следует помнить, что все повербанки имеют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. В среднем они рассчитаны на 500-1000 циклов зарядки — все зависит от того, соблюдает ли пользователь правила использования гаджета.

Раньше мы рассказывали о нескольких важных моментах, которые следует учитывать при зарядке павербанка. Чтобы он прослужил долго и не сломался раньше времени, важно заряжать его, соблюдая несколько простых правил.