Мини-чизкейк, готовящийся без выпечки за 10 минут: рецепт идеального десерта

Приготовить такую вкуснятину по этому простому рецепту сможет даже ребенок

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое, но при этом не намеренны пол дня торчать у плиты, можете остановить свой выбор на чизкейке. Это очень вкусный традиционный десерт европейской и американской кухни, который достаточно просто готовится и благодаря своей кремообразной текстуре и пикантному вкусу пользуется большой популярностью в мире.

Готовить его можно по-разному. Мы сегодня предлагаем вам рецепт без выпечки — вкусный десерт будет готов буквально за 10 мин. Идеальным рецептом, который поможет приготовить действительно непревзойденный мини-чизкейк, делится телеграм-канал "Мамины рецепты".

Ингредиенты:

Песочное печенье — 50 г

Сливочное масло — 15 г

Сливочный сыр — 160 г

Сметана — 100 г

Сахар — 50 г

Яйцо – 1 шт.

Любые фрукты для украшения

Приготовление:

Берем масло и выкладываем его в формочку для десерта, которую можно будет поставить в микроволновку. Тогда помещаем емкость в микроволновую печь буквально на 30-40 сек, чтобы масло растаяло. Достаем печенье из пачки и раскрашиваем его до максимально мелкого состояния – сделать это можно руками или специальным пестиком. Массу хорошо утрамбовываем на дне формы и ставим в микроволновку на 2 мин. Тем временем смешиваем остальные компоненты: сахар, сметану, сливочный сыр и яйцо, хорошо все взбиваем миксером или обычным венчиком и заливаем в формочку к печенью с маслом. Снова ставим форму в микроволновку — на 4 мин. Сверху десерт украшается любыми фруктами по вашему вкусу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить удивительную сырную запеканку без сахара и муки. Этот простой рецепт вам точно понравится!