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Эффективный способ предотвратит любые сквозняки в доме: чем нужно утеплить окна (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Окна не должны быть проводчиком холода в дом
Окна не должны быть проводчиком холода в дом. Фото shutterstock.com

Обеспечить окнам дополнительную защиту можно своими руками

Зимой в доме может быть довольно холодно, если окна пропускают сквозняки. Чтобы из них не дуло, не лишний шаг – утепление. Вы можете не только покрыть стекла защитной пленкой, а и добавить еще один эффективный материал – уплотнительную ленту.

С помощью уплотнителя вам удастся закрыть все пути для прохода сквозняков. К тому же, эта вещь не потянет огромной суммы из бюджета (в интернете цены на уплотнительные ленты стартуют от 50 грн). Как правильно утеплять окно с уплотнительной лентой, рассказывает ролик Ютуб-канала Global Synergy.

Вам понадобятся:

  • Термофен
  • Шпатель
  • Пазорез
  • Ролик для ленты
  • Уплотнитель
  • Шпаклевка
  • Краска
  • Шлифовальная машинка
  • Герметик
  • Щетка

Лайфхак по утеплению окон с помощью уплотнительной ленты:

  1. Сделайте несколько маркеров — небольших пластиковых шариков. Налепите их на раму и закройте окно. Откройте окно и вымеряйте толщину сплющенного маркера. Ваша лента должна быть на 25-30% толще, чем измеренная величина.
  2. Снимите окно. Если есть возможность, снимите оконное стекло.
  3. Уберите старую краску.
  4. Заполните щели шпаклевкой.
  5. Отшлифуйте поверхность рамы.
  6. Прорежьте пазы в раме.
  7. Вставьте уплотнитель.
  8. Покрасьте раму.
  9. Вставляя стекло, используйте герметик для уплотнения окна.
  10. Вставьте окно на место.

Также "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.

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#Окна #Окно #Лайфхак #утепление