Эффективный способ предотвратит любые сквозняки в доме: чем нужно утеплить окна (видео)
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Обеспечить окнам дополнительную защиту можно своими руками
Зимой в доме может быть довольно холодно, если окна пропускают сквозняки. Чтобы из них не дуло, не лишний шаг – утепление. Вы можете не только покрыть стекла защитной пленкой, а и добавить еще один эффективный материал – уплотнительную ленту.
С помощью уплотнителя вам удастся закрыть все пути для прохода сквозняков. К тому же, эта вещь не потянет огромной суммы из бюджета (в интернете цены на уплотнительные ленты стартуют от 50 грн). Как правильно утеплять окно с уплотнительной лентой, рассказывает ролик Ютуб-канала Global Synergy.
Вам понадобятся:
- Термофен
- Шпатель
- Пазорез
- Ролик для ленты
- Уплотнитель
- Шпаклевка
- Краска
- Шлифовальная машинка
- Герметик
- Щетка
Лайфхак по утеплению окон с помощью уплотнительной ленты:
- Сделайте несколько маркеров — небольших пластиковых шариков. Налепите их на раму и закройте окно. Откройте окно и вымеряйте толщину сплющенного маркера. Ваша лента должна быть на 25-30% толще, чем измеренная величина.
- Снимите окно. Если есть возможность, снимите оконное стекло.
- Уберите старую краску.
- Заполните щели шпаклевкой.
- Отшлифуйте поверхность рамы.
- Прорежьте пазы в раме.
- Вставьте уплотнитель.
- Покрасьте раму.
- Вставляя стекло, используйте герметик для уплотнения окна.
- Вставьте окно на место.
Также "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.