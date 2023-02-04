Эффективный способ предотвратит любые сквозняки в доме: чем нужно утеплить окна (видео)

Обеспечить окнам дополнительную защиту можно своими руками

Зимой в доме может быть довольно холодно, если окна пропускают сквозняки. Чтобы из них не дуло, не лишний шаг – утепление. Вы можете не только покрыть стекла защитной пленкой, а и добавить еще один эффективный материал – уплотнительную ленту.

С помощью уплотнителя вам удастся закрыть все пути для прохода сквозняков. К тому же, эта вещь не потянет огромной суммы из бюджета (в интернете цены на уплотнительные ленты стартуют от 50 грн). Как правильно утеплять окно с уплотнительной лентой, рассказывает ролик Ютуб-канала Global Synergy.

Вам понадобятся:

Термофен

Шпатель

Пазорез

Ролик для ленты

Уплотнитель

Шпаклевка

Краска

Шлифовальная машинка

Герметик

Щетка

Лайфхак по утеплению окон с помощью уплотнительной ленты:

Сделайте несколько маркеров — небольших пластиковых шариков. Налепите их на раму и закройте окно. Откройте окно и вымеряйте толщину сплющенного маркера. Ваша лента должна быть на 25-30% толще, чем измеренная величина. Снимите окно. Если есть возможность, снимите оконное стекло. Уберите старую краску. Заполните щели шпаклевкой. Отшлифуйте поверхность рамы. Прорежьте пазы в раме. Вставьте уплотнитель. Покрасьте раму. Вставляя стекло, используйте герметик для уплотнения окна. Вставьте окно на место.

Также "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.