"Безвозвратно" удаленные с ПК файлы можно восстановить: трюк, о котором мало кто знает

Невероятно простой лайфхак, с которым справится даже ребенок

Удалили файл и вдруг поняли, что зря это сделали, а самый простой способ "восстановить данные из корзины" не работает, потому что файлы оттуда тоже исчезли? Не беспокойтесь, есть один проверенный способ, который поможет вернуть утраченные данные.

Секретным лайфхаком, о котором мало кто знает, делится ternet. Этот способ настолько прост, что с возвратом файлов на место справится даже ребенок и начинающий пользователь.

Итак, нам нужно добраться до резервной копии Windows. Для этого:

Нажмите кнопку "Пуск". Перейдите на вкладку "Панель управления" и нажмите пункт "Резервное копирование и восстановление". В разделе "Восстановление" выберите файл, который необходимо вернуть.

Эта процедура не займет много времени, а после восстановления операционная система отобразит ярлыки утраченных данных. Вот и все – ваши данные снова доступны.

Раньше мы рассказывали, как создать пароль, который никто не сломает. Комбинации типа "654321", "1111", "пароль" или "0000" можно подобрать за считанные секунды, поэтому к своему выбору следует подходить более обдуманно.