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Пышный омлет из одного яйца: рецепт вкусного бюджетного завтрака

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Дутый омлет – это очень просто и очень вкусно Новость обновлена 04 февраля 2023, 11:20
Дутый омлет – это очень просто и очень вкусно. Фото pinterest.com

Таким блюдом можно легко накормить четырех

Яичный омлет – вечная классика, которую любят во всем мире. Это блюдо чрезвычайно простое и может меняться благодаря добавлению к яйцам различных ингредиентов по вашему вкусу. Классический омлет предполагает добавление молока, однако его можно приготовить и без молока и муки – получится ничем не хуже.

Достоин внимания и рецепт омлета из одного яйца. Этот бюджетный вариант очень выручит, когда в холодильнике внезапно кончились продукты, а позавтракать чем-то надо. Бюджетным рецептом "дутого омлета" делится segodnya.

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 4 ст.л.
  • мука – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйцо нужно взбить с солью, добавить молоко и хорошо перемешать.
  2. Тогда вводим в эту массу муку. Хорошо перемешиваем все вилкой, чтобы не осталось комочков. При необходимости можно добавить немного теплой воды.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем смесь. Обжаривать дутый омлет нужно около 2-3 минут с каждой стороны.

Раньше мы рассказывали, как испечь хлеб на сковороде, а не в духовке. Это не займет много времени, а разницы во вкусе вы не заметите.

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#Рецепт #Яйца #Омлет