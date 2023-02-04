Пышный омлет из одного яйца: рецепт вкусного бюджетного завтрака

Таким блюдом можно легко накормить четырех

Яичный омлет – вечная классика, которую любят во всем мире. Это блюдо чрезвычайно простое и может меняться благодаря добавлению к яйцам различных ингредиентов по вашему вкусу. Классический омлет предполагает добавление молока, однако его можно приготовить и без молока и муки – получится ничем не хуже.

Достоин внимания и рецепт омлета из одного яйца. Этот бюджетный вариант очень выручит, когда в холодильнике внезапно кончились продукты, а позавтракать чем-то надо. Бюджетным рецептом "дутого омлета" делится segodnya.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 4 ст.л.

мука – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйцо нужно взбить с солью, добавить молоко и хорошо перемешать. Тогда вводим в эту массу муку. Хорошо перемешиваем все вилкой, чтобы не осталось комочков. При необходимости можно добавить немного теплой воды. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем смесь. Обжаривать дутый омлет нужно около 2-3 минут с каждой стороны.

Раньше мы рассказывали, как испечь хлеб на сковороде, а не в духовке. Это не займет много времени, а разницы во вкусе вы не заметите.