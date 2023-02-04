Больше никакого "вне зоны": как усилить сигнал мобильной сети

Рассказываем о распространенных причинах, по которым возникают перебои со связью, а также методы решения проблемы

Каждый из нас неоднократно сталкивался с проблемой слабого сигнала на Wi-Fi-роутере или мобильном телефоне. О том, что делать для усиления сигнала Wi-Fi, мы уже рассказывали, так что сегодня расскажем вам, как быть, если мобильная сеть "просела" и вы никак не можете подключиться к сети.

Несколькими действенными лайфхаками делится glavred. Их мы и рассмотрим в этой статье, но сначала — о причинах слабого сигнала сети.

Почему бывает слабый сигнал сети

Чаще всего связь нарушается из-за плохого покрытия, когда ретрансляционные вышки расположены слишком далеко. С этой проблемой часто сталкиваются жители небольших городков и сел, находящихся вдали от крупных населенных пунктов. В отдаленных районах проживает меньше людей, поэтому операторы в целях экономии средств могут позволить себе не устанавливать там мощные ретрансляторы. В таком случае сигнал может либо периодически пропадать, либо вообще отсутствовать.

Среди других причин – особенности рельефа местности, расположение высоковольтных линий электропередач, плотность лесных насаждений и другие помехи для сигнала. Если говорить о вашем доме, то помехи могут быть вызваны работой микроволновки и других бытовых приборов. Также бывает, что здания расположены в низине, и тогда смартфон находится ниже уровня земли, поэтому связь теряется. А слишком толстые стены и металлические фасады просто не пропускают радиосигнал.

Как можно усилить сигнал мобильной сети самостоятельно

Причина может быть в поломке телефона. Когда смартфон выходит из строя, сигнал начинает ухудшаться или вообще исчезает. Сбой может произойти из-за проблем с программным обеспечением или попадания влаги внутрь гаджета. А еще приёму сигнала может мешать слишком плотный чехол.

Как это решить? Если телефон легко разбирается, откройте его и внимательно посмотрите, плотно ли прилегают контакты к кабелю и нет ли внутри видимых повреждений. Если вы заметили что-то неладное, отнесите телефон в сервисный центр на ремонт.

Можно изготовить самодельный усилитель. Этот вариант пригодится тем, кто пытается наладить стабильный прием сотового сигнала за городом. Сделать усилитель сигнала можно даже из подручных предметов вроде небольшого куска изолированного провода, который следует направить к диагностическому порту. Или можно взять специальную наклейку в виде квадратного стикера с несколькими металлическими дорожками внутри. Также подойдет небольшой кусок фольги — его надо разместить очень близко к антенне.

Как улучшить сигнал сотовой связи с помощью ретранслятора

Часто получение стабильного сигнала мобильной связи далеко за городом требует дополнительных затрат. Вам понадобится антенна или ретранслятор из магазина. Надо будет купить следующий набор:

GSM репитер — устройство, функции которого заключаются в повторении и усилении сигнала сотовой связи. Модели отличаются в зависимости от коэффициента усиления и частотных диапазонов;

Внешняя антенна — она будет принимать и передавать радиосигнал от ретранслятора и обратно.

Внутренняя GSM-антенна, которая понадобится для приема пользовательских устройств.

Шнур-кабель, который соединит все вышеупомянутое оборудование.

Также вам понадобится разветвитель питания, который следует использовать при подключении к ретранслятору.

Чтобы установить и настроить ретранслятор, прежде всего нужно подобрать лучшее место, где будет расположена внешняя GSM-антенна. Это должно быть место, где уровень сигнала находится на пике, возможно, даже над зданием, где не будет помех для сигнала. Главное – помнить, что антенна должна быть ниже громоотвода, ведь преимущественно такие устройства не оборудованы механизмом защиты от внешних электрических повреждений! После этого просто следуйте инструкциям: установка ретранслятора достаточно проста – он крепится на стену с помощью саморезов. Расстояние от внутренней до наружной антенны должно быть не менее 10 м. Если стены разделены бетоном, то расстояние можно немного уменьшить. Кабель, подключенный к внешней антенне, соединяется с другими устройствами усилителя сигнала. После подключения всех элементов, хорошенько все проверьте и включите питание – ретранслятор должен быть готов к работе.

Раньше мы рассказывали о двух случаях, в которых придется распрощаться с павербанком. Если заметили эти признаки, не рискуйте — использовать гаджет после этого очень опасно, ведь он может не просто сломаться, а взорваться.