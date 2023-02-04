Если дома есть кот, решить проблему с запотеванием окон будет очень просто: гениальный лайфхак

Очень необычный подход к проблеме, зато действенный

Как только за окном берется мороз, в доме начинают "плакать" окна. Возникновение конденсата связано с перепадами температуры и может оказаться очень вредным для здоровья, ведь побуждает развиваться плесень и грибок. Поэтому, если возникает такая проблема, хозяйки немедленно ищут, как от нее избавиться — максимально быстро и эффективно.

Избежать запотевания окон помогут простые подручные средства. Но если в вашем доме живет кот, вы можете попробовать совсем другой метод – он очень прост и не требует особого труда, передает Santeplus.

Чтобы убрать конденсат на окнах, нам понадобится наполнитель для кошачьего лотка, а также пара целых носков. Засыпьте гранулы до пят, а затем осторожно завяжите узел и положите носок на подоконник. Наполнитель для кошачьего туалета прекрасно впитывает влагу, поэтому проблема, считайте, решена.

Кстати, для таких целей эксперты советуют использовать наполнитель для кошачьих туалетов из кремнезема. Это вещество впитывает влагу наиболее эффективно.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы очки не запотевали на морозе. Существует по меньшей мере три простых способа избавиться от конденсата на линзах и все они чрезвычайно действенны.