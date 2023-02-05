Как использовать бумажные пакеты сока с пользой зимой: этот трюк пригодится даже детям

Ни за что не догадаетесь сами!

Всем известна проблема холодных ног зимой. Во время прогулки на свежем воздухе от замерзания конечностей нередко не спасает даже обувь с мехом. Решить проблему можно, сделав теплые стельки из подручных средств, с чем могут справиться даже дети! Такие стельки не требуют затрат, делаются из того, что мы обычно выбрасываем.

Самые теплые стельки для сапог, кроссовок и другой зимней обуви получаются из бумажных пакетов из-под сока, пишет cpykami. Рассказываем, как сделать их очень просто.

Как сделать стельки для обуви из пакета от сока

Разрезаем и открываем пустой пакет сока. Тщательно промываем и высушиваем. Затем по ноге обводим и вырезаем. Сначала вынимаем обычные стельки из обуви, потом вставляем самодельные, фольгированной стороной вверх. Возвращаем обычные стельки на место. В итоге у вас получаются отличные стельки за копейки, которые сделают вашу обувь значительно теплее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные колготки могут заставить блестеть кожаную обувь. Также мы писали, что делать, если зимой промокли ноги.