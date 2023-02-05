Как зарядить телефон в условиях блекаута: простой способ с пальчиковой батарейкой

Следует помнить, что людям, не умеющим заниматься пайкой, лучше не использовать подобный лайфхак

В условиях регулярных отключений света украинцы постоянно ищут альтернативные способы зарядки своих гаджетов. Особую важность сейчас представляет телефон, ведь он позволяет быть на связи с родными и, при необходимости, даже отдаленно работать. Именно поэтому существует немало способов быстро зарядить телефон без электроэнергии, среди которых и интересный лайфхак с обычными пальчиковыми батарейками. Если вы умеете паять, то такой вариант для вас!

Детальнее о хитрости рассказывают "Факты ICTV". Просто подключить смартфон к батарейкам, к сожалению, не получится. Однако потратив несколько минут на изготовление самодельного зарядного устройства, вы сможете получить возможность накормить свой гаджет.

Что нужно для работы?

Набор "ингредиентов" довольно прост: паяльник, батарейка АА (с напряжением не выше 5,5 V), стабилизатор напряжения (именно плата, а не что-то другое), два обычных провода, кабель зарядки для телефона и, собственно, разряженный девайс.

Помните, что чаще всего телефоны заряжаются от напряжения 5 V, которое обеспечивается током от 100 mA. Одна пальчиковая батарейка может обеспечить только 1,5 V, поэтому и нужен стабилизатор, который автоматически повысит имеющееся напряжение до нужного значения. Конечно, долго такое зарядное устройство не протянет, но саму батарейку для питания можно менять.

Пошаговая инструкция по изготовлению зарядки

Подготовьте стабилизатор. Как известно, каждая такая плата имеет USB-вход, светодиод и разъемы с пометками плюс и минус. Нас интересуют последние — к ним нужно припаять простые провода (например, красный к "плюсу", а синий — к "минусу"). Придется именно паять, ведь нужен плотный контакт проводов с этими разъемами, так что вариант примотать скотчем не подойдет. Внимание! Людям, не умеющим паять, лучше этот вариант вообще не использовать! Когда механизм будет готов, можно продолжить изготовление зарядки. Провод, подсоединенный к "плюсу", необходимо поднести к части батарейки, которая тоже обозначена плюсиком. То же сделайте с проводом от "минуса" — к другой стороны батарейки. Если на плате засветился светодиод, значит, схема является рабочей. Закрепите провода на батарейке с помощью изоленты или скотча. Найдите на стабилизационной плате вход USB, подключите к нему зарядный кабель. Подключите сам кабель к устройству, которое требует зарядки. Готово!

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие программы на телефоне стоит обратить внимание, чтобы снизить использование заряда батареи. Их следует удалить или приостановить, чтобы смартфон перестал быстро "садиться".

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