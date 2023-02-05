Чем обработать зимние ботинки, чтобы они не промокали: трюки с подручными средствами

Есть несколько способов сделать зимние сапоги или ботинки водонепроницаемыми

В зимнее время года приходиться задумываться не только о том, как обезопасить обувь от скольжения в гололед, а и искать водонепроницаемые ботинки, ведь вместо льда уже на следующее утро могут появиться лужи. Чтобы обувь была водонепроницаемой, следует обработать ее особыми средствами.

Сделать зимние сапоги или ботинки устойчивыми к влаге помогут простые, но действенные лайфхаки, пишет "Апостроф". Методы предполагают использование домашних средств, которые, вероятно, легко найдутся под рукой.

Способ с парафином или воском

Вы можете растопить свечу и использовать полученный парафин, чтобы обработать обув. Делать это следует так: нагрейте сапоги с помощью фена, а затем равномерно распределите материал. Парафин проникнет даже в малейшие трещины, закрыв доступ к влаге. По такому же принципу работает растопленный воск, но лучше смешать его с льняным маслом в пропорции 3:1, а затем втереть в обувь. Если дома есть пчелиный воск (20 г), то добавьте его к скипидару (10 г), измельченной канифоли (50 г), смешайте и покройте смесью ботинки. Сделать обувь водонепроницаемой поможет раствор из следующих компонентов: 40 г жидкого рыбьего жира, 30 г скипидара и 10 г пчелиного воска. Растопите их, добавив в конце 20 г глицерина. Теплым раствором покройте сапоги.

Способ с вазелином

Пожалуй, самый простой способ добавить защитный слой от воды вашей обуви, это использовать обычный вазелин. Важно наносить его на все выемки и стыки, тогда обработка точно поможет.

Способ с маслом

Касторовое масло используют для обработки обуви из грубой кожи. После нанесения средства материал необходимо отполировать. Чтобы эффект был более заметным, вы можете дополнить этот ингредиент любым жиром животного происхождения (баранье сало или рыбий жир, к примеру).

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