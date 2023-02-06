Клей, пластырь и даже картофель: пять простых трюков, чтобы обувь не скользила

Если подготовить сапоги или ботинки, то в них будет безопасно на любой ледяной дорожке

В зимнее время года часто происходят гололеды. Перемещаться в сапогах или ботинках по заледенелым тротуарам иногда сложно, некоторые даже рискуют упасть и травмироваться. Поэтому очень важно обезопасить обувь от скольжения.

Есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать так, чтобы зимняя обувь не скользила. Методы включают в себя использование различных подручных средств, которые не будут стоить слишком дорого. Небольшие нюансы с сапогами и ботинками сделают их пригодными для ношения в гололед.

Лайфхак с лейкопластырем

Вам понадобится лейкопластырь на тканевой основе, пишет "Апостроф". Наклейте несколько полос крест-накрест или расположите по одной полоске на носке и пятке. Защита прослужит около трех дней

Лайфхаки с суперклеем

Используйте клей "Момент", чтобы сделать подошву-антилед на вашей зимней паре обуви. Вариант первый обезопасит от скольжения на 3-4 недели:

Обезжирить подошву.

Нанести тонкий слой клея.

Пока он не засох, покрыть подошву песком.

Вариант второй предполагает покрытие поверхности подошвы клеем, после чего к ней клеятся куски наждачной бумаги (желательно покрыть их черным маркером в эстетических целях). На пару недель вашей обуви будет нипочем любой гололед.

Лайфхак с картофелем

Очень нестандартный, но тоже действенный способ предотвратить скольжение обуви. Просто натрите подошву половинкой картофелины, только что разрезанной.

Лайфхак с узорами

Рекомендуется адаптировать гладкую подошву, если нужно надеть сапоги в скользкую погоду. Для этого вам нужно создать на поверхности узоры. Сделать их можно с помощью гвоздя, раскаленного куска металла или паяльника. В крайней случае возьмите терку и потрите об нее подошву, чтобы та не была такой гладкой.

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах передвижения в гололед, которые помогут вам не упасть. Несложные рекомендации гарантируют безопасность на скользком тротуаре.