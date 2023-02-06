Топ-3 способа превратить смартфон в модем: как раздавать Wi-Fi с телефона

Рассказываем, как все быстро настроить и какой из этих способов считается наиболее эффективным

Если во время отключения света WiFi-роутер не работает или его сигнала недостаточно, чтобы подключиться в какой-то точке помещения, рекомендуем переключиться на телефон. Вы можете превратить свой смартфон в модем и начать раздавать интернет из него.

Оказывается, есть три способа настроить подключение к сети других гаджетов. Как все настроить, рассказывает itechua.

Способ №1: Wi-Fi-роутер

Откройте настройки "Параметры" → "Подключение" → "Мобильная точка доступа и модем" → "Мобильная точка доступа". Перед вами появится имя сети и пароль доступа. Их можно изменить: просто нажмите на поле и введите новое значение.

На устройстве, которое требуется подключить к Интернету, откройте поиск сети, выберите нужную и введите пароль. Помните, что по умолчанию телефон сам устанавливает имя сети и пароль, однако их лучше изменить на тот вариант, который вам будет удобнее. Чтобы пароль не сломали, его лучше сделать сложным — для этого используют большие и маленькие буквы, а также цифры, а имя сети указывают латиницей.

Способ №2: USB-модем

С помощью кабеля USB подключите смартфон к компьютеру или ноутбуку Windows. В меню смартфона откройте "Параметры" → "Подключение" → "Мобильная точка доступа и модем" → "USB-модем". После этого на нижней рабочей панели Windows отобразится значок активного подключения к сети.

Если подключение не работает, загляните в уведомление на смартфоне и выберите "Настройка USB-соединения". В появившемся окне отметьте пункт "USB-модем". Если функция не была активирована, повторите все описанные выше манипуляции.

Способ №3: Подключение по Bluetooth

Этот способ работает, если подключаемое устройство оснащено модулем Bluetooth. Откройте меню смартфона → "Настройки" → "Подключение" → "Мобильная точка доступа и модем" → "Bluetooth-модем".

Включите функцию Bluetooth на ноутбуке, компьютере или другом требуемом устройстве. Обычно достаточно просто нажать на символ Bluetooth на панели сообщений и все заработает само собой.

О чем нужно помнить

Если мобильная связь не оплачена – интернета не будет. В некоторых тарифах операторов мобильной связи раздавать мобильный интернет через смартфон нельзя или же нужно отдельно подключать эту опцию. Если что-то не работает, расспросите нюансы у вашего оператора. Не забывайте после использования выключать режим роутера, ведь эта функция, как и некоторые другие, заметно сажает батарею смартфона. Самое быстрое подключение при других равных — "WiFi-роутер". Затем следует USB-модем. Самое медленное и самое нестабильное – "Bluetooth-соединение". Если спустя некоторое время сеть перестает работать без очевидных причин, возможно, на смартфоне включился режим энергосбережения и функция просто отключилась как одна из самых энергозатратных. Тогда придется подключаться и раздавать WiFi заново.

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