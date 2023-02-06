Зачем хранить парафиновые и восковые свечи в морозилке: совет от опытных хозяек

Чтобы свеча "проработала" дольше, ее важно правильное хранение.

Если раньше свечи были больше элементом декора, то сейчас для украинцев — это практически вещь первой необходимости. Несмотря на то, что ситуация со светом немного улучшилась, про запас лучше таки держать несколько свечей в доме. Кстати их легко можно сделать своими руками быстро и без особых затрат.

Однако сегодня мы хотим поговорить об их правильном хранении, ведь если они будут находиться в неподходящих для них температурных условиях, то они перестанут быть пригодными к использованию. Многие хозяйки ставят парафиновые и восковые свечи в морозилку, пишет prostoway. Зачем так делать — читайте далее.

Как правильно хранить парафиновые и восковые свечи

Оказывается, недолгое воздействие низких температур на свечу влияет достаточно положительно. А именно это поможет увеличить продолжительность ее горения. Для этого опытные хозяйки и кладут восковые или парафиновые свечи в морозилку на 2-3 часа.

Стоит отметить, что дольше держать не стоит, иначе свечи станут очень хрупкими. А недолгая "заморозка" поможет свечам будут медленнее сгорать и дольше держать пламя.

Ранее "Телеграф" объяснял, какие еще уловки при создании окопной свечи можно использовать, чтобы она горела как можно дольше.

Весьма интересным лайфхаком также есть возможность сделать "праздничную" свечу — из душистого мандарина.