Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Водолеев ждут перемены, а Дев - свет в конце тоннеля

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Вторая неделя февраля многим принесет дурное настроение, раздражительность и мелкие неприятности, однако некоторые наоборот смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите на неделе дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Телец — перевернутая Колесница

В течение ближайшей недели Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Близнецы — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Рак — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

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Лев — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — это пойдет на пользу.

Дева — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Весы — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта предупреждает про козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь в ближайшие дни не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Скорпион — Пятерка мечей

В течение недели у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

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Стрелец — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Козерог — перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Водолей — Башня

Наступил переломный момент, и вот-вот в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Рыбы — перевернутая Пятерка жезлов

В ближайшее время Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступил отличный момент, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие сюрпризы каждому знаку Зодиака уготовила судьба до конца февраля 2023 года по картам Таро.