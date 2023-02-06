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Таропрогноз на 7 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на седьмой день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на седьмой день февраля. Фото telegraf.com.ua

Лучше дважды подумайте, прежде чем сделать или сказать что-то во вторник

Во вторник, 7 февраля, некоторые могут существенно продвинуться в финансовых делах, в то время как других ждут конфликты и депрессивное настроение.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Пятерка мечей, перевернутая Императрица

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых. Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.

Пятерка мечей

Карта предупреждает, что во вторник у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Перевернутая Императрица

Во второй день недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

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