Таропрогноз на 7 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Лучше дважды подумайте, прежде чем сделать или сказать что-то во вторник

Во вторник, 7 февраля, некоторые могут существенно продвинуться в финансовых делах, в то время как других ждут конфликты и депрессивное настроение.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Пятерка мечей, перевернутая Императрица

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых. Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.

Пятерка мечей

Карта предупреждает, что во вторник у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Перевернутая Императрица

Во второй день недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

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