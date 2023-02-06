Землю накроет затяжная магнитная буря: что необходимо знать
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С 7 по 10 февраля лучше поберечь свое здоровье, чтобы не попасть под негативное влияние геомагнитной бури
Завтра, 7 февраля, Землю накроет магнитная буря. Ее мощность хоть и будет средней, но метеозависимые люди могут почувствовать ее негативное влияние.
На портале Meteoagent сказано, что магнитная буря ожидается в период с 7 по 10 февраля. Все четыре дня ее мощность будет одинаковой, а значит и влияние на людей будет длительным.
Так, со вторника по пятницу пройдет магнитная буря мощностью 4 балла. Согласно К-Индексу, буря такой мощности считается средней, а значит ее влияние на Землю будет незначительным и мало ощутимым. Но, несмотря на это, метеозависимые люди могут ощутить на себе негативное влияние колебаний геомагнитного поля Земли.
Напомним, что, по словам врача-невролога и рефлексотерапевта Виктора Мациши, в период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие, появиться головные боли и сонливость. Также могут обостриться хронические заболевания. Врач советует больше отыхать в эти дни, отказаться от жирной и вредной пищи, а также алкоголя и сигарет. Лучше всего больше отдыхать, не перетруждаться и больше гулять на свежем воздухе.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в феврале Землю накроют несколько магнитных бурь разной мощности. На здоровье людей они также скажутся по-разному.
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